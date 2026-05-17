Сили безпілотних систем уразили потяг із пальним, командні пункти та бази БПЛА окупантів на Донеччині

Ураження потягу з ПММ у Федорівці, 17 травня 2026 року. Скриншот з відео: СБС/Facebook

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Протягом 16 та 17 травня українські військові завдали серії ударів по російських цілях на тимчасово окупованій частині Донеччини. Під вогнем опинилися командні пункти, логістика окупантів та місця управління безпілотниками.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді.

За його словами, протягом двох ночей Сили безпілотних систем завдали 186 ударів по 46 військових цілях у тилу російських військ та на тимчасово окупованих територіях.

На Донеччині українські військові, зокрема, уразили:

потяг із паливно-мастильними матеріалами у районі Федорівки;

збори керівного складу російського саперного підрозділу у Шахтарську;

командний пункт російських військ у районі Покровська;

пункт управління БпЛА та склад матеріально-технічного забезпечення у Селидовому ;

ще один командний пункт армії РФ у Бунгому.

У СБС зазначають, що до операції залучали різні українські підрозділи, зокрема “Птахи Мадяра”, “Nemesis”, “Рейд” та підрозділ ДПСУ “Фенікс”.

Окрім Донеччини, удари також завдавали по цілях у Луганській, Запорізькій областях, тимчасово окупованому Криму та на території Росії.

За словами Роберта Бровді, операції координував новостворений Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Раніше ми писали, що на Слов’янському напрямку російські війська знову посилили сухопутні штурми. Одночасно окупанти активно застосовують FPV-дрони, авіацію та ведуть розвідку, намагаючись бити по логістиці та інфраструктурі тилових міст Донеччини.