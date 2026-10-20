Отримували більше продуктів, надлишок — продавали цивільним: двох службовців на Донеччині підозрюють у збитках на 2,7 млн грн

Підозрювані службовці військової частини на Донеччині. Фото: ДБР

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Правоохоронці підозрюють двох службовців однієї з військових частин у Донецькій області в службовому недбальстві та привласненні військового майна. Як стверджують слідчі, фігуранти забезпечували отримання продуктів на більшу кількість оборонців, ніж було в підрозділі. Надлишок харчів продавали цивільному населенню. Суму збитків за цією схемою оцінили в понад 2,7 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовці військової частини на Донеччині забезпечували отримання продуктів з розрахунку на більшу кількість службовців, ніж фактично перебувала у підрозділі. Такий надлишок привласнювали, а згодом продавали цивільному населенню. Суму завданих збитків оцінили у 2,7 мільйона гривень.

Як уточнили журналістам Вільного Радіо у пресслужбі ДБР, усі події відбувалися в Краматорську, а сама схема діяла з вересня 2025-го до лютого цього року. Серед фігурантів — начальнику складу господарчого взводу роти забезпечення продовольством. Він, за версією правоохоронців, був організатором збуту продуктів місцевим жителям. Чоловікові повідомили про підозру у привласненні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану.

Інший фігурант — начальник продовольчої служби тилу логістики, який не забезпечив належного контролю за видачею продуктів відповідно до фактичної чисельності особового складу. Він систематично оформлював накладні із завищеною кількістю військових, хоча мав доступ до документів, за якими міг перевірити ці дані, вказують слідчі. Посадовця підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Завдані державі збитки вдалося частково відшкодувати.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування в справі командира взводу на Донеччині, який міг привласнити частину пострілів до гранатометів, а згодом продати їх. Суму завданих збитків оцінюють в понад 1,1 мільйона гривень. Запобіжний захід фігуранту не обирали.