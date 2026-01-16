Отримував бойові виплати, доки займався мобілізацією: військового, який мав воювати під Торецьком засудили за шахрайство

Рішення суду. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Військового, який ніс службу під Торецьком на Донеччині, командир направив проводити мобілізацію у тилу. А доки той займався нею у себе вдома на Вінничині, йому продовжували нараховувати доплату за безпосередню участь у бойових діях.

Про вирок журналісти Вільного Радіо дізнались з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Військовослужбовець родом з Вінничини з 2023 року ніс службу на посаді інструктора 3 механізованого батальйону. З січня по жовтень 2024 року його підрозділ брав участь в обороні Торецька та Часового Яру.

Слідство встановило, що командир запропонував фігуранту відрядження до міста Бар на Вінниччині, де той проживав. Там він мав мобілізовувати місцевих через РТЦК та СП із подальшим укладанням контракту саме із його військовою частиною, що не входило до його безпосередніх обов’язків. Натомість командир пообіцяв нараховувати тому додаткові виплати за начебто участь в бойових діях. За це командира батальйону судять в іншому кримінальному провадженні.

З червня по вересень 2024 року фігурант перебував на Вінниччині, втім отримав доплати начебто за участь в боях за Торецьк. Суд визнав, що неправомірні виплати склали 409 тис. 574 грн.

Фігурант визнав свою провину й уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Його дії кваліфікували як шахрайство у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Суд призначив йому покарання — службове обмеження для військовослужбовців строком на 2 роки з відрахуванням із суми грошового забезпечення 10% в дохід держави. Під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений за посадою, у військовому званні, а строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

