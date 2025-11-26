Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Онлайн-архів культурної спадщини Лиманщини зробили загальнодоступним: тепер будь-який користувач може перейти на сайт та проглянути фото та документи місцевих історичних пам’яток.

Про це повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Місцева влада описує архів як відкритий онлайн-майданчик, де жителі Лиманської громади, дослідники, освітяни й усі зацікавлені можуть ознайомитися з цифровими копіями локальних історичних документів. Метою проєкту є збереження та доступність унікальних джерел минулого.

Наразі сайт має два тематичні розділи: “Історичні пам’ятки” та “Археологічні пам’ятки”. Другий поки знаходиться у розробці та недоступний до перегляду, однак користувачі архіву вже можуть проглядати історичні пам’ятки в однойменному розділі.

Ці артефакти поділили на пам’ятки Другої світової війни, війни в Афганістані, часів 1933-1935 років, війни за незалежність України (з 2014 року), та пам’ятки подіям в Україні, які творці архіву визначили як визначні.

Кожен розділ містить не лише фото пам’яток, їхні назви та дати створення, але і їхні документи як культурних пам’яток: як радянські, так і часів незалежної України.

Сайт доступний за посиланням.

Нагадаємо, Лиманська МВА оголосила збір особистих свідчень про події російсько-української війни на території громади. Ці історії увійдуть до майбутньої Книги пам’яті, яку планують видати друком після завершення бойових дій.