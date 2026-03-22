Оздоровлення дітей з Дружківської громади у 2026 році: які документи потрібні, куди подавати

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Влада Дружківки почала збирати заяви від батьків та законних представників, які хочуть відправити дитину на оздоровлення та відпочинок у 2026 році. Скористатися ініціативою може малеча з-поміж пільгових категорій від 7 до 17 років. Які документи потрібні та куди їх подавати – розповідаємо далі.
На відпочинок бюджетним коштом направлять дітей від 7 до 17 років, які евакуювалися за межі Дружківської громади та мають статус ВПО. Першочергове право на такі поїздки матиме малеча з пільгових категорій:
Крім того, оплатити путівку можуть для обдарованих школярів.
Тривалість оздоровчої зміни становить 21 календарний день, а тривалість відпочинкової зміни — 14 календарних днів.
Охочі оздоровити свою дитину мають подати такий перелік документів:
Якщо дитина належить до категорії, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки, додатково потрібно подати документ, що це підтверджує. З повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.
Крім того, під час подання усіх документів батьки мають подати оригінали, аби з ними ознайомилися в управлінні соцзахисту.
Заяву з необхідним пакетом документів потрібно подати до управління соціального захисту населення: зробити це можна через поштових операторів — Укрпошту або Нову Пошту — за попереднім узгодженням адреси відправки за телефоном +38 (066 ) 105-93-69. Також папери можна подати особисто:
Для отримання консультацій щодо заявок на оздоровлення дітей просять звертатися за цим номером телефону: +38 (066 ) 105-93-69.
