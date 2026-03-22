Оздоровлення дітей з Дружківської громади у 2026 році: які документи потрібні, куди подавати

Богдан Комаровський
Влада Дружківки почала збирати заяви від батьків та законних представників, які хочуть відправити дитину на оздоровлення та відпочинок у 2026 році. Скористатися ініціативою може малеча з-поміж пільгових категорій від 7 до 17 років. Які документи потрібні та куди їх подавати – розповідаємо далі. 

Хто може безоплатно поїхати на відпочинок

На відпочинок бюджетним коштом направлять дітей від 7 до 17 років, які евакуювалися за межі Дружківської громади та мають статус ВПО. Першочергове право на такі поїздки матиме малеча з пільгових категорій:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти з прийомних сімей;
  • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районах проведення бойових дій, діти загиблих захисників та захисниць України;
  • діти учасників бойових дій;
  • діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутності протипоказань);
  • діти з малозабезпечених сімей;
  • діти з багатодітних сімей.

Крім того, оплатити путівку можуть для обдарованих школярів.

Тривалість оздоровчої зміни становить 21 календарний день, а тривалість відпочинкової зміни — 14 календарних днів.

Які документи потрібні 

Охочі оздоровити свою дитину мають подати такий перелік документів:

  • заяву — приклад можна знайти за цим посиланням;
  • згоду на обробку персональних даних — приклад можна знайти за цим посиланням;
  • копію свідоцтва про народження або паспорта дитини;
  • витяг з реєстру територіальної громади, що містить інформацію про зареєстроване місце проживання дитини (або копію довідки про взяття на облік ВПО);
  • копію паспорта одного із батьків;
  • копію облікової картки платника податків (дитини, одного з батьків).

Якщо дитина належить до категорії, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки, додатково потрібно подати документ, що це підтверджує. З повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

Крім того, під час подання усіх документів батьки мають подати оригінали, аби з ними ознайомилися в управлінні соцзахисту.

Куди подавати документи 

Заяву з необхідним пакетом документів потрібно подати до управління соціального захисту населення: зробити це можна через поштових операторів — Укрпошту або Нову Пошту — за попереднім узгодженням адреси відправки за телефоном +38 (066 ) 105-93-69. Також папери можна подати особисто:

  • у місті Кропивницький за адресою: вулиця Архітектора Паученка, 64/53;
  • у місті Одеса за адресою: вулиця Троїцька, 45;
  • у селі Дорогинка Фастівського району Київської області за адресою: вулиця Центральна, 4.

Для отримання консультацій щодо заявок на оздоровлення дітей просять звертатися за цим номером телефону: +38 (066 ) 105-93-69.

Нагадаємо, ми вже розповідали, скільки виділили на дитячий відпочинок у різних громадах Донеччини та які табори та санаторії доступні у 2026 році.

