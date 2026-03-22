Оздоровлення дітей з Дружківської громади у 2026 році: які документи потрібні, куди подавати

Влада Дружківки почала збирати заяви від батьків та законних представників, які хочуть відправити дитину на оздоровлення та відпочинок у 2026 році. Скористатися ініціативою може малеча з-поміж пільгових категорій від 7 до 17 років. Які документи потрібні та куди їх подавати – розповідаємо далі.

Хто може безоплатно поїхати на відпочинок

На відпочинок бюджетним коштом направлять дітей від 7 до 17 років, які евакуювалися за межі Дружківської громади та мають статус ВПО. Першочергове право на такі поїздки матиме малеча з пільгових категорій:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з прийомних сімей;

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районах проведення бойових дій, діти загиблих захисників та захисниць України;

діти учасників бойових дій;

діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутності протипоказань);

діти з малозабезпечених сімей;

діти з багатодітних сімей.

Крім того, оплатити путівку можуть для обдарованих школярів.

Тривалість оздоровчої зміни становить 21 календарний день, а тривалість відпочинкової зміни — 14 календарних днів.

Які документи потрібні

Охочі оздоровити свою дитину мають подати такий перелік документів:

заяву — приклад можна знайти за цим посиланням;

згоду на обробку персональних даних — приклад можна знайти за цим посиланням;

копію свідоцтва про народження або паспорта дитини;

витяг з реєстру територіальної громади, що містить інформацію про зареєстроване місце проживання дитини (або копію довідки про взяття на облік ВПО);

копію паспорта одного із батьків;

копію облікової картки платника податків (дитини, одного з батьків).