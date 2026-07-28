Паліативна допомога. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Паліативну допомогу та замісну підтримувальну терапію для людей з опіоїдною залежністю на Донеччині можна отримати безоплатно в межах Програми медичних гарантій. Наразі стаціонарну паліативну допомогу в області надають три лікарні, мобільну — чотири медзаклади, а замісну підтримувальну терапію — один спеціалізований центр у Краматорську.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Департаменту охорони здоровʼя Донецької ОВА на інформаційний запит.

Де на Донеччині можна отримати паліативну допомогу

Для довідки: Паліативна допомога призначена для людей із важкими або невиліковними захворюваннями. Вона допомагає полегшити біль та інші симптоми, а також передбачає догляд і підтримку пацієнтів.

За даними Департаменту охорони здоровʼя, на первинному рівні медичної допомоги на Донеччині зараз перебувають 67 пацієнтів, які потребують паліативної допомоги. Їм безоплатно видають необхідні лікарські засоби, зокрема за програмою “Доступні ліки”.

Водночас спеціалізовану стаціонарну паліативну допомогу в області надають три медзаклади:

КНП Словʼянської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Словʼянська” (м. Словʼянськ, вул. Шевченка, 40);

КНП “Обласна дитяча лікарня м. Словʼянськ” (м. Словʼянськ, вул. Ярослава Мудрого, 12);

КНП “Міська лікарня №2” Краматорської міської ради (м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 14).

У цих лікарнях від початку року і до 1 липня 2026 року допомогу отримали 224 пацієнти.

У департаменті зазначають, що всіх пацієнтів забезпечили необхідними ліками, зокрема наркотичними знеболювальними препаратами. Перебоїв із медикаментами протягом 2025-2026 років не було, а черги на отримання стаціонарної паліативної допомоги наразі відсутні.

Крім цього, мобільну паліативну допомогу (виїзд мобільних бригад) дорослим і дітям надають чотири заклади:

КНП Словʼянської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Словʼянськ” (м. Словʼянськ, вул. Шевченка, 40);

КНП “Обласна дитяча лікарня м. Словʼянськ” (м. Словʼянськ, вул. Ярослава Мудрого, 12);

КНП “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Словʼянськ” (м. Словʼянськ, вул. Нарвська, 16);

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №1” Краматорської міської ради (м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 17).

За даними департаменту, таку допомогу від початку року отримали 159 людей.

Де на Донеччині надають замісну підтримувальну терапію

Для довідки: Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) — це державна програма для лікування людей з опіоїдною залежністю. Вона є безоплатною та фінансується в межах Програми медичних гарантій.

Станом на липень 2026 року в Донецькій області учасниками програми є 343 пацієнти.

Наразі програму реалізують на базі комунального некомерційного підприємства “Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ” (м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 7).

У Департаменті охорони здоровʼя повідомили, що черги на отримання замісної підтримувальної терапії немає.

Раніше журналісти Вільного Радіо також розповідали, де жителі Донеччини можуть безоплатно отримати гемодіаліз.