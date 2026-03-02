Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень виходять з обігу 2 березня: що робити з банкнотами

Паперові 1,2, 5 та 10 гривень замінять на віповідні монети. Фото: НБУ

З 2 березня банкнотами номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років не можна розрахуватися. Їх приберуть з готівкового обігу.

Раніше про це повідомляв Національний банк України.

Паперові 1,2 5 та 10 гривень віднині не можна використовувати під час розрахунків готівкою. Так, торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги та загалом для платіжних операцій.

Банкноти замінять на відповідні монети. Їх можна обміняти на всі інші номінали без обмежень та стягнення плати:

в усіх відділеннях банків України — з 2 березня 2026 року і до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (АТ “Ощадбанк”, АТ КБ “ПриватБанк”, АТ “Райффайзен Банк”, АТ “ПУМБ”) — до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку — поки безстроково.

Чому вирішили замінити

У НБУ пояснюють: банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не використовують у сфері роздрібної торгівлі. Середній термін придатності паперових грошей становить близько двох із половиною років. Тобто фактично вони вже є зношеними.

Поступове вилучення паперових грошей розпочалося майже шість років тому. Нацбанк не очікує незручностей для громадян, бо “перехід на розрахунки монетами вже звичний”.

Нагадаємо, з 1 березня пенсії в Україні зросли на 12,1%. Індексація торкнулася понад 10 мільйонів людей, які отримують виплати через Пенсійний фонд.