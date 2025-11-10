Василиса Козирева, Валентина Григор’єва, Володимир Шаульський, Юрій Романюк та Володимир Драний вибороли 10 медалей на чемпіонату світу з паверліфтингу. Фото: Слов'янська МВА

Василиса Козирева, Валентина Григор’єва, Володимир Шаульський, Юрій Романюк та Володимир Драний вибороли 10 медалей на чемпіонату світу з паверліфтингу. Параспортсмени зі Слов’янської громади представляли Україну.

Про це повідомили у Слов’янській МВА.

Там розповіли, що загалом десятьма медалями — 8 золотими та 2 срібними — поповнили національну скарбничку представники Слов’янської громади у складі збірної України на світовій першості. Вона проходила у турецькому місті Мерсін.

Так, Василиса Козирева у ваговій категорії до 52 кг перемогла у змаганнях з паверліфтингу та жиму лежачи. За сумою трьох вправ вона показала результат 289 кг: 95 кг у присіданнях, 61 кг у жимі лежачи та 133 кг у становій тязі.

Валентина Григор’єва у категорії до 67,5 кг стала срібною призеркою в жимі лежачи та здобула “золото” з рекордом світу у сумі триборства – 327 кг: 108 кг у присіданнях, 64 кг у жимі та 155 кг у становій тязі.

Володимир Шаульський у категорії до 56 кг виборов золоті медалі. Спортсмен зібрав у сумі триборства 427 кг: 152 кг у присіданнях, 90 кг у жимі та 185 кг у тязі.

Володимир Драний у категорії до 60 кг здобув “срібло” у жимі лежачи та переміг із сумою трьох вправ 442 кг: 145 кг у присіданнях, 107 кг у жимі лежачи та 190 кг у становій тязі.

Юрій Романюк відзначився двома золотими медалями у ваговій категорії до 67,5 кг. У жимі лежачи його результат склав 130 кг, у сумі триборства – 512 кг (присідання – 177 кг, тяга – 205 кг).

Відомо, що параспортсмени є вихованцями Донецької обласної ДЮСШ для людей з інвалідністю. А підготували паверліфтер заслужені тренери України Ігор Котляров та Олексій Позднухов.

