Важкоатлетка з Донеччини Ольга Івженко вдруге поспіль стала абсолютною чемпіонкою Європи серед молоді

Ольга Івженко перемогла на молодіжному чемпіонаті Європи з важкої атлетики у віковій категорії U23. Змагання проходили в албанському місті Дуррес.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

На змаганнях у віковій категорії U23 Ольга Івженко здобула золото у ваговій категорії до 58 кг із результатом 210 кг у сумі двоборства — 95 кг у ривку та 115 кг у поштовху.

Відрив від найближчих суперниць із Німеччини склав 21 кг. Ольга також залишила позаду атлеток із Туреччини, Польщі, Бельгії, Норвегії, Ісландії та Фінляндії.

Ольга Івженко — майстер спорту міжнародного класу, атлетка Школи вищої спортивної майстерності Донеччини, стипендіатка Донецької ОДА. Розпочинала кар’єру в Попасній, а з 2022 року представляє Донеччину та Дружківку. Її тренери — заслужені наставники України Віктор Романчук та Андрій Івженко.

3 листопада на тому ж чемпіонаті вийдуть на поміст інші спортсмени Донеччини — Андрій Боровський, Данило Чиняков і Владислав Голованов.

Нагадаємо, шахісти з Донеччини Григорій Дяк та Віктор Несчотний стали призерами чемпіонату Європи з шахів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

