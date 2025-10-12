Скриншот з відео патрульних

Під час евакуації родини з Костянтинівки російські військові намагалися атакувати патрульних поліцейських FPV-дроном. Правоохоронці відкрили вогонь і знищили його.

Відео з бодікамери поліцейського оприлюднила патрульна поліція Краматорська та Слов’янська.

Кадри зняли під час евакуації родини з сектору, який постійно обстрілюють росіяни. На відео правоохоронці заходять у двір будинку, на паркані якого написано “Тут живуть люди”. Вони допомагають цивільним вийти, коли поруч з’являється дрон. Коли пристрій наблизився, один із патрульних вистрілив і збив його.

Родину вивезли з небезпечного району та передали волонтерам для подальшої евакуації.

Раніше ми писали, що 11 жовтня росіяни вдарили по Костянтинівці двома бомбами “КАБ-250” та артилерією — вбили двох цивільних, шість людей дістали поранень. У місті фіксували руйнування багатоквартирного і 19 приватних будинків. Один зі снарядів влучив в храм.