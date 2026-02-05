Ілюстративне фото: Пенсійний фонд України

На початку лютого 2026-го ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області змінив тимчасову адресу для листування традиційною поштою. Розповідаємо, куди саме тепер треба писати людям, яким потрібно звернутися до фонду.

Про оновлення адреси повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду.

Так, від 4 лютого 2026-го актуальною адресою для листування з Пенсійним фондом України в Донецькій області є:

28008, Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, 126А.

Громадян закликали використовувати саме цю адресу під час надсилання заяв, звернень та іншої кореспонденції.

Нагадаємо, рідні людини, яка померла в окупації, не можуть оформити свідоцтво про її смерть звичним способом. Це відбувається тому, що вони не мають документів українського зразка, які є підставою для державної реєстрації смерті, а довідки з окупації на підконтрольній території не діють.

Разом із начальницею Краматорського відділу надання безоплатної правничої допомоги Вікторією Харенко журналісти Вільного Радіо розібралися, як оформити свідоцтво про смерть людини на ТОТ і для чого воно потрібне.