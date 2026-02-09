Ілюстративне фото: Пенсійний фонд України

У четвер, 12 лютого, фахівці ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області проведуть прийом для мешканців Бахмутської громади, які переселилися до Одеси. Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції, реєструватися завчасно не потрібно. Розповідаємо, як доєднатися та які питання на ній будуть розглядати.

Про це повідомили у Центрі підтримки бахмутян у м. Одеса та Одеській області.

Фахівці планують надавати консультації з питань пенсійного забезпечення, призначення та виплати житлових субсидій та пільг, страхових виплат та інших дотичних тем.

Зустріч триватиме одну годину: з 11:00 по 12:00. Доєднатися до неї онлайн можна за посиланням.

Нагадаємо, також 11 лютого у Києві представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради проведуть виїзний прийом для переселенців із громади. Мешканці зможуть отримати адміністративні послуги та консультації.