Зустріч зі спеціалістами Пенсійного фонду для жителів Донеччини. Ілюстративне фото: ПФУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області організує прийом для мешканців Бахмутської громади, які нині проживають у столиці. Захід відбудеться у середу, 5 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Центру підтримки бахмутян у м. Київ.

Зустріч пройде з 10:00 по 12:00 за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 22А, у приміщенні VcentiHub: Оболонь.

Фахівець відомства проконсультує звернутих з питань пенсійного забезпечення, а також призначення й виплати житлових субсидій та пільг. Окремий блок консультацій присвятить питанню страхових виплат.

Нагадаємо, переселенці дедалі частіше говорять не про гуманітарну допомогу, а про житло, роботу, участь у житті громади та можливість впливати на рішення. Саме про це говорили під час презентації дослідження “Карта проблем і рішень: досвід ВПО та інституційні перспективи відновлення”, де переселенці, представники влади, громадських організацій, медіа та дослідники спробували не лише описати проблеми, а й разом знайти шляхи їхнього вирішення. Журналісти Вільного Радіо побували на заході та зібрали головні тези звідти.