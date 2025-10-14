Пенсійний фонд у Дружківці тимчасового не прийматиме охочих: як отримати консультацію

Пенсійний фонд України. Ілюстративне фото: UBR

На тлі погіршення безпекової ситуації у Пенсійному фонді України в Дружківці тимчасово не надаватимуть офлайн підтримку. Скористатися послугами все ще можна буде дистанційно.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Там пояснили, що рішення про призупинення прийому ухвалили через погіршення безпекової ситуації. У Фонді наголосили на необхідності зберегти життя та здоров’я працівників, а також відвідувачів.

Водночас жителі Дружківки можуть отримати консультації дистанційно — за телефонами гарячої лінії:

+38 (066) 137-61-95;

0-800-400-870;

0-800-406-360;

0-800-406-370.

Для тих, хто все ж потребує допомоги офлайн, працюватимуть найближчі сервісні центри у Краматорську — по вул. Південна, 21 та вул. Марії Заньковецької, 26.

Нагадаємо, протягом 13 жовтня російська армія завдала 1856 ударів по території Донецької області. Під вогнем знову були як лінія фронту, так і житлові квартали регіону.