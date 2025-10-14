Підтримати
У Костянтинівці загинули ще двоє цивільних, у регіоні загалом є п’ятеро поранених: як минуло 13 жовтня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Протягом 13 жовтня російська армія завдала 1856 ударів по території Донецької області, повідомляє поліція. Під вогнем знову були як лінія фронту, так і житлові квартали Донеччини. Не обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців внаслідок цих атак, найбільше — у прифронтовій Костянтинівці.

У Костянтинівці загинули двоє та поранені четверо людей, у Лимані — ще одна

Під вогнем 13 жовтня, пише поліція, перебували 9 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман і Святогірськ, селище Олексієво-Дружківка, села Кам’янка, Молочарка та Новий Кавказ.

По Костянтинівці росіяни били вісьмома 250-кілограмовими авіабомбами та трьома FPV-дронами — загинули двоє цивільних, поранені ще четверо. Постраждали 10 багатоквартирних та два приватні будинки, торгівельний центр, магазин, храм та три цивільні автівки. Ще одна людина зазнала поранень у Лимані, по якому росіяни вдарили FPV-дроном та авіабомбою. Постраждали заклад освіти та нежитлове приміщення.

У інших населених пунктах серед цивільних мешканців ніхто не загинув і не зазнав поранень, йдеться у зведенні поліції, однак внаслідок влучань є руйнування:

  • по Краматорську російські війська спрямували п’ять дронів — “Герань-2” і “Молнія-2”. Унаслідок ударів пошкоджені дві адмінбудівлі та магазин;
  • у Святогірську після влучання дрона “Італмас” постраждали дві приватні оселі;
  • в Олексієво-Дружківці пошкоджені багатоквартирний будинок і гараж;
  • у Молочарці внаслідок удару авіабомби зруйновані три приватні будинки;
  • по Новому Кавказу російські дрони “Герань-2” вдарили чотири рази, пошкодивши два нежитлові приміщення;
  • на Добропілля росіяни скинули 250-кілограмову авіабомбу — постраждали три багатоквартирні будинки;
  • у Кам’янці дрон типу FPV пошкодив нежитлову будівлю.

Загалом за добу на Донеччині, стверджують у поліції, пошкоджені 38 цивільних об’єктів, серед них є 21 житловий будинок.

У Покровській міській ВА уточнили наслідки російських обстрілів громади за минулі дні. Так, 12 жовтня близько 22:00 росіяни вдарили по Гришиному — загинув чоловік 1945 року народження. Також влада Покровської громади отримала повідомлення про те, що 7 жовтня через обстріл східної частини Покровська загинув чоловік 1967 року народження, а ще 3 вересня у Покровську загинув 25-річний місцевий через обстріл центральної частини міста.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін заявив, що під вогнем від ранку 13 жовтня по ранок 14 жовтня були також Райгородок, Слов’янськ, Сіверськ і Різниківка.

Наслідки російських атак у Донецькій області 13 жовтня 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки російських атак у Донецькій області 13 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських атак у Донецькій області 13 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських атак у Донецькій області 13 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

ЗСУ зупинили ще 65 атак на Покровському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, 13 жовтня на Лиманському напрямку російські сили атакували 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Греківки, Дерилового, Шандриголового, Новоселівки, Карпівки, Торського, а також у напрямку Ольгівки, Лимана й Дробишевого;
  • на Слов’янському напрямку окупанти провели ще сім атак у районах Ямполя, Серебрянки та Григорівки;
  • на Краматорському напрямку російські військові двічі атакували поблизу Ступочок;
  • у районах Предтечиного, Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Миколайпілля та Полтавки Костянтинівського напрямку армійці країни-агресорки здійснили 21 атаку;
  • на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 65 наступальних дій загарбників у районах Володимирівки, Червоного Лимана, Мирнограда, Родинського, Новоукраїнки, Новоекономічного, Балагана, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Миролюбівки, Дачного, Філії та в напрямку Новопавлівки;
  • на Олександрівському напрямку українські військові відбили 28 атак поблизу Іванівки, Олександрограда, Січневого, Вороного, Степового, Новомиколаївки, Новогригорівки, Ялти та Соснівки.

Нагадаємо, у зоні відповідальності 1-го корпусу НГУ “Азов” поблизу Добропілля 13 жовтня росіяни намагалися провести механізований штурм за допомогою важкої бронетехніки. Загарбники рухалися у напрямку Мирнограда та Разіного. Основною метою атаки була окупація Шахового, адмінцентру однойменної громади.

