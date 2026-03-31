Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

До 1 квітня 2026 року пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти, повинні підтвердити, що не отримують пенсію від РФ. Без цього українські виплати можуть призупинити.

Про необхідність подати таку заяву нагадують у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Раніше граничним терміном було 31 грудня 2025 року. Однак у лютому 2026-го уряд посунув цю дату через значну кількість людей, які не встигли пройти процедуру підтвердження.

Хто та навіщо має підтвердити відсутність виплат

Вимога пов’язана з нормами українського законодавства, які забороняють одночасне отримання пенсій від України та держави-агресорки.

Для призначення, поновлення або продовження виплат мешканці тимчасово окупованих територій мають письмово підтвердити, що не отримують пенсію від органів РФ. Без цього фінансування з державного бюджету неможливе.

Подати заяву повинні:

пенсіонери, які залишаються на тимчасово окупованих територіях;

ті, хто виїхав з ТОТ, але ще не завершив переоформлення виплат за новим місцем проживання;

люди, які вже пройшли фізичну ідентифікацію, однак окремо не підтвердили, що не отримують російську пенсію.

Як подати повідомлення

У Міністерстві соціальної політики передбачили кілька способів подання:

1. Онлайн через портал Пенсійного фонду. Для цього потрібен кваліфікований електронний підпис або “Дія.Підпис”. В особистому кабінеті необхідно обрати розділ подання заяв і заповнити відповідну форму.

2. Відеоідентифікація — якщо людина не може відвідати сервісний центр ПФУ, пройти процедуру можна дистанційно.

Аби записатися на відеоідентифікацію, потрібно заздалегідь подати заяву:

через портал електронних послуг ПФУ;

зателефонувавши до контакт-центру за тел.: 0800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71.

Після подання заяви працівник фонду зв’яжеться з вами, щоб узгодити дату, час і спосіб відеозв’язку.

Під час відеосеансу потрібно:

показати документ, що посвідчує особу;

відповісти на уточнювальні запитання для підтвердження даних;

подати заяву.

3. Особисте звернення. Якщо пенсіонер перебуває на підконтрольній Україні території, він може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду — незалежно від місця реєстрації.

4. Поштою — для людей, які перебувають за кордоном або не мають доступу до електронних сервісів, передбачена можливість подати заяву поштою. У такому випадку до неї додається документ, що підтверджує факт, що людина є живою (засвідчений нотаріально або дипломатичною установою України).

Що буде після 1 квітня

Якщо людина, яка має пройти підтвердження, не зробить цього до 1 квітня, їй можуть призупинити нарахування пенсії або страхових виплат. Йдеться про тимчасове зупинення — до моменту виконання вимог.

Нагадаємо, на обліку ПФУ в Донецькій області перебуває 571 тисяча пенсіонерів, із яких 128 тисяч продовжують працювати. Виплати коливаються від 600 грн до понад 16 тис. грн.