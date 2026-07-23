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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Ольгу Семенову з Новоселівки. Під час окупації селища жінка підтримувала знайомих, як могла. Не залишила їх без допомоги й за три роки, коли над ним знову нависла загроза. Але на цей раз додому вона вже не повернулася.
Про Ольгу Семенову розповіли на платформі памʼяті “Меморіал”.
Ольга Семенова народилася в селищі Новоселівка Лиманської громади. Жінка працювала на хлібозаводі й в одному з дитячих таборів Святогірська. Але останні роки була вдома: разом із донькою піклувалася про онука з інвалідністю.
Після початку повномасштабного вторгнення рідні Ольги евакуювалися. Вона ж залишилася в селищі, пережила його окупацію в 2022-му і допомогла зробити це знайомим, яким зокрема розносила спечений власноруч хліб.
“Люди казали, що мама чорта на ходу зупинить. Вона нічого не боялася. З іншими ділилася останнім шматком хліба. Була доброзичливою”, — розповіла донька жінки Анна.
Коли через три роки безпекова ситуація в Лиманській громаді знову погіршилася, Ольга продовжила підтримувати інших жителей. 31 жовтня 2025 року вона понесла козяче молоко 90-річній жінці, але, коли поверталася посеред дня назад, її розстріляли на вулиці.
Односельці розповідають, що Ольгу вбила російська диверсійно-розвідувальна група, яка саме зайшла в селище. Вони кажуть, що в той період від її рук загинули й інші жителі.
Після того, як тіло Ольги виявили просто неба, його тачкою довезли до її дому. Поховали 57-річну жінку на городі.
Вічна памʼять.