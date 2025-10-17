Переговори щодо нової допомоги від МВФ для України тривають, та найближчим часом рішення не буде

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Цього тижня делегація з України відвідує Вашингтон та веде переговори щодо нового траншу від МВФ. Зустрічі проводять як з представниками фонду, так і з потенційними донорами.

Як зазначив директор європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер, переговори просуваються, втім ще потребують часу.

“Ми розпочали переговори з українською владою щодо макроекономічних рамок програми, а також щодо того, які заходи у сфері структурних перетворень були б корисними, і які варто було б підтримати в рамках такої програми МВФ. Це одна з частин наших переговорів, і ці переговори просуваються, вони просунулися і протягом цього тижня. Це буде процес, який займе деякий час, і це лише початок цього процесу.

Директор європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер. Фото: Вільне Радіо

Друга частина програми МВФ, звичайно, полягає в тому, що ми повинні забезпечити фінансування. І, як ви знаєте, фінансування залежить від донорів, а потреби у фінансуванні є великими. Тому Україна розпочала переговори з донорами, щоб закрити прогалину у фінансуванні. Ми також брали участь у цих переговорах, щоб окреслити, якими можуть бути ці прогалини у фінансуванні.

Повторюю, ці переговори ще тривають і також займуть деякий час”, — уточнив Каммер під час брифінгу у пʼятницю, повідомляє Вільне Радіо.

За його словами, під час обговорення умов врахували і прогноз, який МВФ підготував для України. Адже очікується, що зростання економіки країни сповільниться в умовах війни, а борг зростатиме.