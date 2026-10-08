Переговори щодо завершення війни в Україні зайшли в “глухий кут” через вимогу Росії віддати Донеччину, — Рубіо

Обстріляний вказівник до Донецька та Луганська. Ілюстративне фото: "Голос України"

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Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що завершення російсько-української війни через дипломатичні переговори нині є “недосяжною” ціллю. Росіяни хочуть отримати повний контроль над Донецькою областю, а Україна відкидає ці вимоги.

Про це американський посадовець сказав в інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini.

Він вважає, що війна Росії проти України опинилася в “стратегічному глухому куті”, а вийти з нього можна лише шляхом переговорів або ж ескалації. Однак нині дипломатичні зусилля зазнають невдачі, оскільки країна-агресорка вимагає повного контролю над Донецькою областю — Україна це відкидає.

“Наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донецькою областю, яку Україна відкидає як неприйнятну”, – сказав дипломат.

Рубіо запевнив, що Сполучені Штати й надалі готові “відігравати конструктивну роль у досягненні дипломатичного розв’язання”. Водночас він висловив занепокоєння через можливу ескалацію війни.

“Лише вчора відбулися нові напади на судна в Чорному морі у вигляді скоординованої атаки з використанням безпілотних літальних апаратів. Ми стурбовані можливістю проведення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під будь-якого контролю”, — зазначив держсекретар.

Окрім цього, США бачить “чіткі ознаки” того, що Росія має намір скористатися наближенням зими, щоб знищити електромережу України та таким чином примусити її до капітуляції. Натомість країна посилила здатність завдавати ударів великої дальності вглиб російської території.

“Отже, ми поділяємо занепокоєння – яке охоплює весь світ — щодо можливості ескалації конфлікту, що може вплинути на інші країни і, можливо, перерости у ширший конфлікт. Ми, як і раніше, готові сприяти цьому процесу. І якщо з’явиться будь-яка можливість — якщо існуватиме ймовірність врегулювання шляхом переговорів — ми справді віримо, що це буде на користь як Росії, так і Україні”, — резюмував Рубіо.

Нагадаємо, російські військові завдали удару по прифронтовому Краматорську: в епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів. Внаслідок удару вже відомо про загибель 30 людей, а також про поранення 18. Остаточні наслідки встановлюються, тому кількість жертв може зрости. Після цієї атаки місцева влада оголосила про зупинку роботу громадського транспорту в Краматорську.