Переїзд на Закарпаття, скорочення штату, закриття через відтік кадрів: як працюють комунальні заклади Краматорська у 2026

Після початку повномасштабного вторгнення частина комунальних закладів культури та спорту Краматорської громади офіційно працюють, але послуг не надають. Два заклади освіти переїхали до Закарпаття, а діти-сироти з Краматорська з 2022 року живуть у Швейцарії.
Розповідаємо, як працюють комунальні установи Краматорської громади навесні 2026 року та скільки людей продовжують там працювати.
Про роботу комунальних закладів повідомили у Краматорській МВА на запит Вільного Радіо.
З початку повномасштабного вторгнення з Краматорської громади евакуювали два заклади освіти — Перший Краматорський ліцей та дитячий садок №3 “Калинка”. Обидва з 2022 року працюють у місті Перечин на Закарпатті.
Повністю припинив діяльність лише дитячий садок №49 “Казка”. Ще один заклад — школа №28 — на стадії ліквідації. Інші освітні установи не закривали, частину реорганізували.
До повномасштабного вторгнення у закладах освіти Краматорської громади працювали 1150 вчителів. Станом на 2026 рік їх залишилося 828.
Медзаклади Краматорська не евакуювали. Міська лікарня №2 продовжує роботу у штатному режимі — зараз там працюють 1150 співробітників. З початку вторгнення звільнилися 978, але прийняли на роботу 985 нових — тобто відбулася майже повна ротація кадрів.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 працює у Краматорську, а також відкрив дві амбулаторії в інших областях — у Києві та Перечині. Зараз у закладі 404 співробітники, з початку вторгнення звільнилося 319.
Соціальні заклади Краматорської громади залишились на місці. Виняток — вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей: їх евакуювали до Швейцарії у квітні 2022 року (куди саме — не уточнюють; на сайті президента України зазначається, що діти прибули до кантону Берн, але який саме заклад їх прихистив — теж не повідомляють). Відтоді в закладі працюють семеро співробітників, водночас 23 людини звільнилися.
Центр реабілітації для дітей з інвалідністю “Оберіг” із квітня 2022 року повністю перейшов у дистанційний формат — заняття з дітьми та їхніми батьками проводять через Google Meet. У закладі залишаються семеро працівників.
Територіальний центр соціального обслуговування працює у штатному режимі. Зараз там 46 співробітників, з 2022 року звільнилися 54 людини, переважно за власним бажанням.
Низка закладів культури Краматорської громади офіційно не закриті, але не працюють за основним напрямком вже чотири роки:
Три школи мистецтв та художня школа перейшли у дистанційний формат. Школа мистецтв №1 частково проводить заняття офлайн у Києві.
З 16 публічних бібліотек громади зараз працюють шість. Центральна міська бібліотека приймає читачів за окремим графіком.
Міські музеї — історії міста та художній — працюють у змішаному форматі.
Дитячо-юнацькі спортивні школи №2 та №3 тимчасово призупинили роботу, бо всі співробітники звільнилися — працевлаштувалися в інших закладах або виїхали за кордон. По одному співробітнику залишилось у Краматорському міському центрі “Спорт для всіх” та спортклубі “Краматорськ”. Шість спортивних клубів також не працюють.
У ДЮСШ №1 зараз залишаються 23 співробітники, у спорткомплексі “Авангард” — 10.
Шість людей працюють у керівництві та бухгалтерії Управління фізичної культури та спорту Краматорської міськради.
Жодне підприємство Краматорська зі сфери ЖКГ не закривали. Найбільші втрати кадрів — у “Дільниці з ремонту, утриманню автошляхів і споруджень на них” (ДРУАС). Звідти звільнилися 372 людини, залишилося 193.
Багато співробітників — 288 — звільнилися і з водоканалу, але зараз там працює найбільше людей, ніж на інших КП — 382.
Скільки людей працюють у краматорських підприємствах ЖКГ у 2026 році:
В Управлінні житлово-комунального господарства залишаються 20 співробітників, 31 звільнився з початку відкритої війни.
