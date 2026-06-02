Переїзд на Закарпаття, скорочення штату, закриття через відтік кадрів: як працюють комунальні заклади Краматорська у 2026

Як працюють комунальні підприємства Краматорська у 2026 році

Після початку повномасштабного вторгнення частина комунальних закладів культури та спорту Краматорської громади офіційно працюють, але послуг не надають. Два заклади освіти переїхали до Закарпаття, а діти-сироти з Краматорська з 2022 року живуть у Швейцарії.

Розповідаємо, як працюють комунальні установи Краматорської громади навесні 2026 року та скільки людей продовжують там працювати.

Про роботу комунальних закладів повідомили у Краматорській МВА на запит Вільного Радіо.

Освіта Краматорська у 2026: два заклади у Перечині, решта працюють дистанційно

З початку повномасштабного вторгнення з Краматорської громади евакуювали два заклади освіти — Перший Краматорський ліцей та дитячий садок №3 “Калинка”. Обидва з 2022 року працюють у місті Перечин на Закарпатті.

Повністю припинив діяльність лише дитячий садок №49 “Казка”. Ще один заклад — школа №28 — на стадії ліквідації. Інші освітні установи не закривали, частину реорганізували.

До повномасштабного вторгнення у закладах освіти Краматорської громади працювали 1150 вчителів. Станом на 2026 рік їх залишилося 828.

Кількість співробітників у Краматорських закладах освіти, інфорграфіка: Вільне Радіо

Краматорські амбулаторії відкрили в Києві та Перечині

Медзаклади Краматорська не евакуювали. Міська лікарня №2 продовжує роботу у штатному режимі — зараз там працюють 1150 співробітників. З початку вторгнення звільнилися 978, але прийняли на роботу 985 нових — тобто відбулася майже повна ротація кадрів.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 працює у Краматорську, а також відкрив дві амбулаторії в інших областях — у Києві та Перечині. Зараз у закладі 404 співробітники, з початку вторгнення звільнилося 319.

Діти-сироти у Швейцарії та реабілітація через Google Meet: як працюють заклади соцзахисту у Краматорській громаді у 2026

Соціальні заклади Краматорської громади залишились на місці. Виняток — вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей: їх евакуювали до Швейцарії у квітні 2022 року (куди саме — не уточнюють; на сайті президента України зазначається, що діти прибули до кантону Берн, але який саме заклад їх прихистив — теж не повідомляють). Відтоді в закладі працюють семеро співробітників, водночас 23 людини звільнилися.

Центр реабілітації для дітей з інвалідністю “Оберіг” із квітня 2022 року повністю перейшов у дистанційний формат — заняття з дітьми та їхніми батьками проводять через Google Meet. У закладі залишаються семеро працівників.

Територіальний центр соціального обслуговування працює у штатному режимі. Зараз там 46 співробітників, з 2022 року звільнилися 54 людини, переважно за власним бажанням.

Більшість краматорських закладів культури не працює за призначенням

Низка закладів культури Краматорської громади офіційно не закриті, але не працюють за основним напрямком вже чотири роки:

Палац культури “Будівельник”;

концертний ансамбль “Краматорські дівчата і хлопці”;

клуб “Надія”;

клуб “Зоря” ;

клуб “Дмитрівський”.

Три школи мистецтв та художня школа перейшли у дистанційний формат. Школа мистецтв №1 частково проводить заняття офлайн у Києві.

З 16 публічних бібліотек громади зараз працюють шість. Центральна міська бібліотека приймає читачів за окремим графіком.

Міські музеї — історії міста та художній — працюють у змішаному форматі.

Дві з трьох спортивних шкіл у Краматорську зупинили роботу через звільнення всіх тренерів

Дитячо-юнацькі спортивні школи №2 та №3 тимчасово призупинили роботу, бо всі співробітники звільнилися — працевлаштувалися в інших закладах або виїхали за кордон. По одному співробітнику залишилось у Краматорському міському центрі “Спорт для всіх” та спортклубі “Краматорськ”. Шість спортивних клубів також не працюють.

У ДЮСШ №1 зараз залишаються 23 співробітники, у спорткомплексі “Авангард” — 10.

Шість людей працюють у керівництві та бухгалтерії Управління фізичної культури та спорту Краматорської міськради.

Комунальні підприємства Краматорська: всі працюють, але кадрів поменшало

Жодне підприємство Краматорська зі сфери ЖКГ не закривали. Найбільші втрати кадрів — у “Дільниці з ремонту, утриманню автошляхів і споруджень на них” (ДРУАС). Звідти звільнилися 372 людини, залишилося 193.

Багато співробітників — 288 — звільнилися і з водоканалу, але зараз там працює найбільше людей, ніж на інших КП — 382.

Скільки людей працюють у краматорських підприємствах ЖКГ у 2026 році:

КП “КТТУ” — 165 (208 звільнилися з початку повномасштабного вторгнення);

КП “МІСТ” — 52 (110 звільнених, з них п’ятеро померли);

КП “Краматорські тепломережі” — 165 (65 звільнених, з них четверо померли);

КП “Міськсвітло” — 24 (28 звільнились);

Ритуальна служба — 30 (34 звільнились);

КАПТ 052810 — 124 (117 звільнились);

БТІ — 5 (5 звільнились);

Ринок “Лазурний” — 11 (нікого не звільняли);

КП “Об’єднання парків культури та відпочинку” — 70 (107 звільнились).

В Управлінні житлово-комунального господарства залишаються 20 співробітників, 31 звільнився з початку відкритої війни.

Співробітники КП у Краматорську, інфографіка: Вільне Радіо

