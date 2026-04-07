Перелік і пріоритетність ремонту доріг у прифронтовій зоні визначатиме Генштаб: хто за них відповідатиме

Ремонт дороги на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Генеральний штаб тепер визначатиме перелік і пріоритети доріг, які потрібно відремонтувати у зоні бойових дій та біля неї. Роботи там мають розпочати одразу після затвердження. Відповідатиме за шляхи Державна спеціальна служба транспорту.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках — там, де пересуваються військові, проводять евакуацію поранених і забезпечують постачання. Перелік і пріоритетність визначатиме Генеральний штаб.

Окрім цього, Державну спеціальну службу визначили єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання таких шляхів. Так, установа відповідатиме за дороги на прифронтових територіях і в зоні до 40 кілометрів від лінії бойових дій.

Роботи мають розпочати одразу після затвердження переліку та обстеження пошкоджень. Фінансувати відновлення планують в межах бюджету ДССТ.

