У Дружківці планують підтримувати стан доріг по вулиці Богдана Хмельницького та Олекси Тихого. Тут мають усувати пошкодження покриття та підтримувати дороги в безпечному стані.

Про заплановані витрати на ремонти журналісти Вільного Радіо дізналися з системи Prozorro.

Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради наразі шукає виконавців, які підтримуватимуть стан дороги. Платитимуть їм із місцевого бюджету.

Дорожче обійдеться поточний ремонт і утримання дороги по вулиці Олекси Тихого. На нього готові витратити понад 4,8 мільйона гривень. Роботи мають виконати до кінця травня 2026 року.

Ще понад 2,4 мільйона гривень планують спрямувати на утримання дороги по вулиці Богдана Хмельницького.

У межах обох закупівель підрядники мають виконати типовий набір дорожніх робіт: ліквідувати вибоїни, зняти пошкоджений шар асфальту, укласти нове покриття та укріпити узбіччя. Зокрема, передбачене холодне фрезерування асфальту та укладання нових асфальтобетонних сумішей.

Обсяг робіт визначили орієнтовно — їх можуть коригувати вже під час виконання, залежно від стану доріг і потреб громади.

Обидва тендери оголосили 25 березня. Подати пропозиції учасники можуть до 3 квітня, після чого в системі має відбутися аукціон. Переможців визначатимуть за ціновим критерієм — оберуть найдешевші пропозиції.

Такі роботи називають експлуатаційним утриманням доріг — це регулярний ремонт, який дозволяє не доводити покриття до критичного стану. Йдеться не про капітальну реконструкцію, а про підтримку доріг у проїзному стані: латання ям, вирівнювання покриття та усунення пошкоджень. Тож надовго перекривати рух дорогами не доведеться, втім на час робіт можуть організовувати обʼїзди окремих ділянок.

