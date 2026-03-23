Ремонт доріг. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Майже 51 мільйон гривень планує спрямувати влада Донеччини на утримання дороги між Краматорськом та Олександрівкою. Цим коштом мають латати ями, ремонтувати пошкоджений асфальт та підтримувати його у належному стані до кінця 2026-го. Хто саме цим займеться — поки не визначили.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися на платформі Prozorro.

За документами, йдеться про автомобільну дорогу місцевого значення О0543 Олександрівка–Краматорськ. Її утримання до кінця грудня 2026-го замовив Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА.

Загальну вартість робіт оцінили у 50 мільйонів 999 тисяч гривень – це кошти з обласного бюджету.

Згідно з технічною документацією, підрядник має виконувати різні роботи з утримання доріг. Серед таких, зокрема планування та укріплення узбіччя, ремонт вибоїн, заміна пошкодженого шару асфальту, а ще укладання нового. Усе це робитимуть на близько 44 кілометрах дороги.

Водночас департамент може доручити й інші позапланові завдання:

з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту;

з виконання звернень уповноважених органів Національної поліції України;

з ліквідації наслідків ДТП;

з ліквідації наслідків стихійних лих та аварійних ситуацій.

Окрім цього, за умовами тендеру, компанія-переможець відповідатиме за стан шляху під час виконання робіт. Якщо аварія станеться через неналежне утримання покриття, підрядника можуть зобов’язати відшкодувати збитки.

Замовлення на утримання дороги між Краматорськом та Олександрівкою опублікували 23 березня. Подати пропозиції учасники можуть до кінця цього місяця, після чого в системі Prozorro має відбутися аукціон. Переможця визначать за ціновим критерієм — оберуть пропозицію з найнижчою вартістю.

