Ремонт дороги. Ілюстративне фото: УНІАН

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад 144 мільйони гривень планують витратити на утримання п’яти доріг у Донецькій області. За ці гроші підрядник має латати ями, ремонтувати пошкоджений асфальт і підтримувати дороги у безпечному стані до кінця 2026 року.

Про закупівлю журналісти дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Тендер оголосив Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації. Очікувана вартість закупівлі — 144 мільйони 249 тисяч гривень. Ці кошти планують виділити з обласного бюджету.

Йдеться про експлуатаційне утримання п’яти доріг місцевого значення:

О0536 Слов’янськ — Адамівка,

О0543 Олександрівка — Краматорськ,

С050103 Запаро-Мар’ївка — Високопілля,

С050124 Некремінне — Високопілля — Очеретине,

С051428 Олександрівка — Дмитрівка з під’їздом до Шабельківки.

Загальна протяжність ділянок, які планують обслуговувати, становить майже 90 кілометрів.

Підрядник має стежити за станом доріг та утримувати їх в належному стані до 31 грудня 2026 року.

Згідно з технічною документацією, підрядник має виконувати різні роботи з утримання доріг. Зокрема, планувати узбіччя, ремонтувати вибоїни, знімати пошкоджений шар асфальту, укладати новий та укріплювати узбіччя.

Експлуатаційне утримання доріг передбачає регулярні роботи з підтримки їхнього технічного стану. Це дозволяє вчасно усувати пошкодження покриття, забезпечувати безпечний рух транспорту та підтримувати стабільне транспортне сполучення, що особливо важливо для регіону в умовах війни.

Крім планових робіт, підрядник має реагувати й на аварійні ситуації. Зокрема, ліквідовувати наслідки ДТП, стихійних лих та інших подій, які можуть загрожувати безпеці руху. Також він повинен усувати небезпечні ділянки на дорогах за приписами правоохоронців або інших служб.

За умовами тендеру, компанія-переможець відповідатиме за стан доріг під час виконання робіт. Якщо аварія станеться через неналежне утримання покриття, підрядника можуть зобов’язати відшкодувати збитки.

Тендер оголосили 12 березня 2026 року. Подати пропозиції учасники можуть до 20 березня, після чого в системі Prozorro має відбутися аукціон. Переможця визначать за ціновим критерієм — тобто оберуть пропозицію з найнижчою вартістю.

Торік найбільші підряди на ремонт і утримання доріг на Донеччині отримували кілька компаній, які вже неодноразово працювали з місцевою владою. За аналізом закупівель у системі Prozorro, п’ять найдорожчих дорожніх контрактів у 2025 році дісталися трьом фірмам — “Юніотрансбілдінг”, “Славдорстрой” та “Білдгруп”. Вони виконували роботи з утримання державних і місцевих доріг у різних районах області, а суми їхніх контрактів коливалися від сотень тисяч до сотень мільйонів гривень. Водночас усі ці компанії фігурували у кримінальних провадженнях, пов’язаних із можливими фінансовими порушеннями під час дорожніх робіт, однак інформації про завершення більшості таких справ у відкритих джерелах немає.