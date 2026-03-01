Переселенка з Донеччини врятувала архів народних пісень регіону: частину записів уже оцифрували

Архів аудіокасет. Фото: ДонОДА

У Львові презентували ініціативу “Голоси Донеччини: зберегти, почути, передати” — проєкт з оцифрування автентичних народних пісень регіону. Йдеться про врятовану колекцію аудіокасет із записами, які під час війни могли бути втрачені.

Про це повідомляють у пресслужбі Донецької обласної держадміністрації.

Ініціаторкою проєкту стала переселенка з Донеччини, амбасадорка мирних змін на Львівщині Лариса Поліщук. Ще у 2014 році вона поставила собі за мету зберегти записи народних пісень, зібрані професоркою Оленою Тюріковою. Під час евакуації Лариса вивезла касети з Донеччини, аби вони не зникли разом із архівами на окупованих територіях.

“Є речі, які не можна купити, відтворити чи вигадати. Їх можна лише зберегти… Автентичний спів Донеччини. Це не просто пісні — це голоси наших бабусь, це пам’ять про життя, любов, втрати і надію”, — йдеться у повідомленні.

Нині частину записів уже відцифрували фахівці Лабораторії музичної етнології у Львові. Із сотні касет опрацювали 30, а 100 пісень зробили доступними для дослідників і всіх охочих у Цифровому архіві фольклору Слобожанщини та Полтавщини.

Презентація проєкту у Львові. Фото: ДонОДА

Результати ініціативи презентували у стінах Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.

За словами учасників, проєкт має значення не лише для культури, а й для збереження ідентичності регіону. Ініціативу реалізували в межах програми ГО “Смарта” за технічної підтримки ООН Жінки та фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (Women’s Peace & Humanitarian Fund).

