ВПО з Добропільської громади зможуть отримати юридичні консультації у Києві 13 жовтня: як долучитися

Юридична допомога. Ілюстративне фото: Мережа права

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Благодійний фонд “Право на захист” надасть 13 жовтня безоплатні юридичні консультації для переселенців Добропільської громади, які наразі проживають у Києві та області. Фахівці нададуть допомогу з питань компенсацій за зруйноване житло, оформлення документів та соціальних виплат.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 13 жовтня, з 11 до 14:00. Звернутися можна з такими запитами:

компенсація за зруйноване житло;

житлові сертифікати;

відновлення документів;

питання ВПО;

соціальних і пенсійних виплат;

спадкові справи.

Зустріч проведуть на базі Центру підтримки ВПО “Добропільщина — сила єднання” за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 2А.

“У разі оголошення повітряної тривоги чи інших загроз робота Центру призупиняється задля вашої безпеки. Дякуємо за розуміння та закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги”, — зазначили посадовці.

Нагадаємо, російські військові намагаються просочуватися в місто та закріплюватися в його забудові. Українські військові також виявляють окупантів у будинках неподалік своїх позицій. Тим часом частина місцевих жителів залишається в місті попри обстріли й атаки дронів, а деякі відмовляються евакуюватися навіть після поранень.