Добропілля під обстрілами: росіяни проникають у місто, а цивільні відмовляються від евакуації

Добропілля у 2026 році. Фото: бригада “Рубіж”

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Російські військові намагаються просочуватися в місто та закріплюватися в його забудові. Українські військові також виявляють окупантів у будинках неподалік своїх позицій. Тим часом частина місцевих жителів залишається в місті попри обстріли й атаки дронів, а деякі відмовляються евакуюватися навіть після поранень.

Про це в інтерв’ю Ukrainian Witness розповіли бойовий медик 1 батальйону 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії України “Рубіж” із позивним Нацик і начальник розвідки 2 батальйону з позивним Одеса.

Як російські військові проникають у Добропілля

За словами бійців, ситуація в Добропіллі суттєво змінилася за рік. Ще влітку 2025 року це було тилове місто, де працювали магазини, було багато цивільних, а бої тривали на відстані. Нині ж дороги й мости навколо міста зазнали руйнувань, а пересуватися стало небезпечніше через російські дрони та обстріли.

Бойовий медик розповідає, що за час перебування на позиціях тактика бою може докорінно змінитися. Навіть вихід із позицій тепер потребує значно більшої обережності.

“Все пристріляне, дрони літають, все контролюється. Ти маєш там бути як Джеймс Бонд”, — каже військовий.

Добропілля у 2026 році. Фото: бригада “Рубіж”

За словами начальника розвідки, російські військові намагаються проникати в український тил і залишатися там непоміченими. Він пояснює, що розвідку потрібно вести не лише біля лінії зіткнення, а й у районах, які раніше вважалися тиловими.

Медик із позивним Нацик також розповів, що під час розвідки вони з побратимами знайшли російську військову форму в будинку за кількасот метрів від української позиції.

“Це був найперший дім, куди ми зайшли, а там на тремпелі висить російська форма”, — пригадує боєць.

Добропілля у 2026 році. Фото: бригада “Рубіж”

За оцінкою Одеси, закріплення російських військових у міській забудові ускладнить оборону. Будинки можуть слугувати укриттями, а для виявлення противника на великій території потрібні додаткові засоби розвідки.

Росіяни обстрілюють місто, щоб ускладнити його оборону

Нині російські військові завдають по Добропіллю артилерійських та авіаційних ударів. Боєць із позивним Одеса вважає, що таким чином армія РФ намагається зруйнувати українські позиції та перешкодити підготовці міста до оборони.

“Так було з Покровськом, Родинським. Те саме ворог намагається зараз робити з Білицьким”, — розповів розвідник.

Він також пояснює, що перевага російської армії в кількості особового складу дає їй змогу активніше використовувати тактику просочування невеликими групами.

На думку військового, якщо російські підрозділи закріпляться в щільній міській забудові, витіснити їх звідти буде складно. Для цього українським силам знадобиться значно більше засобів спостереження та ураження.

Місцеві залишаються під загрозою обстрілів

Попри небезпеку, в Добропіллі досі є цивільні. Медик розповів, що бачив, як російський дрон атакував місцевого жителя, який ніс воду.

“Дрон летить і влучає прямо в нього”, — згадує військовий.

За його словами, під час іншого випадку українські бійці збили безпілотник над головою місцевого чоловіка. На думку захисника, без їхнього втручання той міг загинути.

Добропілля у 2026 році. Фото: бригада “Рубіж”

Військовий також пригадав випадок, коли допомагав чоловікові з пораненням голови. Наступного дня той поскаржився на рідину, що витікала з вуха. Нацик пояснив йому, що необхідно терміново звернутися до лікарів і виїхати з міста, однак чоловік відмовився.

“Я казав йому, що він помре або залишиться овочем з цією травмою. Але він все одно: «Ні-ні-ні, нікуди не поїду»”, — розповів бойовий медик.

За його словами, люди здебільшого залишаються через відсутність житла після евакуації та необхідність доглядати за родичами, які не можуть самостійно пересуватися.

Він також пригадав 24-річного чоловіка, батька якого російські військові вбили FPV-дроном. Боєць запропонував молодому чоловікові евакуюватися, але той не погодився.

“Він стоїть, труситься. Я його оглянув, дав заспокійливе. Кажу: «Давай евакуюватися. Може, захочеш служити, то ми тебе заберемо. Давай виходь звідси». Він каже, мовляв, подумаю. Наступного дня прийшов до нього, але він відмовився”, — розповів Нацик.

Загиблих, за словами військового, місцеві іноді ховають просто у дворах будинків.