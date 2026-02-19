Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

До кінця зими ВПО, які оселилися у Краматорській громаді, можуть подати заявку на отримання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів. Зареєструватися можуть тільки ті переселенці, які переїхали з тимчасово окупованих територій, деокупованих територій або територій активних бойових дій після 24 лютого 2022 року. Розповідаємо, як подати заявку.

Про відновлення реєстрації на отримання гумдопомоги повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Реєстрація на отримання допомоги триває до 18:00 28 лютого та доступна за посиланням. Заявку треба заповнювати один раз на кожного члена родини, зокрема на кожну дитину окремо. Після цього потрібно чекати дзвінка протягом місяця. У Краматорській міськраді попередили, що вводити текст у поля можна тільки українською мовою. Оператор зателефонує тільки тим, хто заповнив анкету без помилок.

На отримання допомоги потрібно буде взяти наступні документи:

оригінал паспорта та паперову копію першої сторінки паспорта;

оригінал ІПН та його паперову копію;

довідку ВПО та паперову копію довідки ВПО.

