Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Unsplash

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В одеському центрі підтримки ВПО Дружківської громади анонсували видачу одягу, взуття та продуктових наборів. Переселенців запрошують скористатися підтримкою 22 жовтня, їх чекають із 11:00 по 14:00.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Хаб, де можна отримати допомогу, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 45.

Продуктові набори зможуть отримати лише родини з Дружківської громади, які цього місяця ще не брали допомоги та мають довідку ВПО, видану у 2026 році. Одна родина може отримати один набір, і тільки особисто, з оригіналами документів.

Водночас у банку речей доступні одяг та взуття для дорослих та дітей різного віку. Серед іншого, там є дитячі піжами розмірів 128–136, карнавальні костюми та вживане взуття. Для отримання одягу для малечі потрібно принести оригінал свідоцтва про народження дитини.

Нагадаємо, 16 жовтня 2026 року начальник Генерального штабу армії РФ Валерій Герасімов доповів Володимиру Путіну, що російські військові нібито захопили Олексієво-Дружківку між Костянтинівкою та Дружківкою. При цьому селище він назвав містом. У Генеральному штабі ЗСУ ці заяви спростували.