Переселенці із Дружківської громади у Харкові можуть отримати гуманітарну допомогу: триває реєстрація

Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Unsplash

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Дружківська міська військова адміністрація відкрила реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для жителів громади, які перебралися до Харкова. Повідомити про бажання отримати таку підтримку можна через онлайн-форму.

Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Реєстрація на отримання допомоги доступна за посиланням. Людей, які раніше вже заповнювали цю форму, закликали зробити це повторно.

“Заповнення форми не гарантує отримання допомоги. Видача продуктових наборів здійснюватиметься за наявності гуманітарної допомоги та відповідно до визначених донорами критеріїв”, — уточнили у Дружківській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, від 1 жовтня у Черкасах розпочав роботу хаб для переселенців із Дружківської громади. Його відвідувачам обіцяють надавати консультації, інформацію про соціальні послуги та гуманітарну допомогу (за наявності). Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, за якою адресою працює центр, а також за якими контактами туди можна звернутися дистанційно.