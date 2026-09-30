Центр підтримки переселенців із Дружківської громади у Черкасах: адреса і контакти

Місце прийому фахівця відділу надання адмінпослуг Дружківської міськради у Черкасах. Фото: Дружківська міська військова адміністрація

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від 1 жовтня у Черкасах розпочне роботу хаб для переселенців із Дружківської громади. Його відвідувачам обіцяють надавати консультації, інформацію про соціальні послуги та гуманітарну допомогу (за наявності). Розповідаємо, за якою адресою працюватиме центр, а також за якими контактами туди можна звернутися дистанційно.

Початок роботи хабу анонсували у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Осередок підтримки переселенців від 1 жовтня працює за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 141. Там чекають на ВПО із понеділка по п’ятницю з 9:30 по 15:30. Номер телефону:

+380754946476

У міській військовій адміністрації уточнили, що допомогу в центрі можуть отримати не лише ВПО з Дружківської громади, які живуть у Черкасах, а й ті, хто переїхав до Черкаської області. Хаб вдалося створити за участі громадської організації “Майора”.

Окрім цього, за адресою хабу також працює ЦНАП м. Дружківка, де мешканці громади також можуть отримати необхідні адміністративні послуги. Конкретно до ЦНАПу можна звернутися за наступними контактами:

Нагадаємо, у Дружківці продовжують проживати кілька тисяч людей, однак вивозити їх стає все важче як поліції, так і волонтерам. Проблемою є не лише регулярні удари російських загарбників по цивільному транспорту, але і руйнування місцевої інфраструктури внаслідок атак.