Для переселенців із Мирноградської громади 30 жовтня пройде прийом Юрія Третяка

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Мирноградська міська військова адміністрація анонсувала новий особистий прийом для мешканців громади, він пройде 30 жовтня у селищі Царичанка, що на Дніпропетровщині. Прийматиме переселенців очільник МВА Юрій Третяк, зустрічі триватиме три години.
Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.
Прийом почнеться о 10:00 і триватиме до 13-ї у Царичанці (вулиця Театральна, 17, каб. 206).
Під час зустрічі можна отримати консультації та роз’яснення, а також подати документи на отримання матеріальної та натуральної допомоги для:
Нагадаємо, у Мирноградській громаді оновили перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 43 адреси з Мирнограда та Рівного. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”.