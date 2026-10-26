 Для переселенців із Мирноградської громади 30 жовтня пройде прийом Юрія Третяка
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Переселенці із Мирноградської громади зможуть поспілкуватися із Юрієм Третяком на Дніпропетровщині

В'ячеслав Попович
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Мирноградська міська військова адміністрація анонсувала новий особистий прийом для мешканців громади, він пройде 30 жовтня у селищі Царичанка, що на Дніпропетровщині. Прийматиме переселенців очільник МВА Юрій Третяк, зустрічі триватиме три години.

Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

Прийом почнеться о 10:00 і триватиме до 13-ї у Царичанці (вулиця Театральна, 17, каб. 206).

Під час зустрічі можна отримати консультації та роз’яснення, а також подати документи на отримання матеріальної та натуральної допомоги для:

  • людей, які отримали поранення внаслідок дії вибухонебезпечних предметів;
  • онкохворих, тяжкохворих громадян;
  • людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • окремих категорій громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (люди з інвалідністю, люди похилого віку, інші категорії, у тому числі ВПО);
  • важкопоранених військовослужбовців;
  • окремих категорій для проходження осінньо-зимового періоду;
  • окремих категорій на забезпечення базових потреб;
  • мобілізованих під час воєнного стану;
  • сімей з дітьми з інвалідністю та багатодітних родин;
  • сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • людей похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Нагадаємо, у Мирноградській громаді оновили перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 43 адреси з Мирнограда та Рівного. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”.

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