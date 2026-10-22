У Мирноградській громаді визнали знищеними будинки ще за 43 адресами: перелік

Мирноград у 2026-му. Ілюстративне фото: з російських джерел

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У Мирноградській громаді оновили перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 43 адреси з Мирнограда та Рівного. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Публікуємо повний список.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документа на сайті Мирноградської МВА.

До оновленого переліку знищеного житла потрапило 43 адреси, одна з яких — вул. Громової — в селі Рівне. Решта нерухомості розташована безпосередньо у Мирнограді, зокрема:

вул. Абрамця, 48;

пров. Архангельський, 15;

вул. Белінського, 28;

вул. Белінського, 30;

вул. Белінського, 100;

вул. Березова, 4;

вул. Благовіщенська, 11;

вул. Вовчок, 9;

вул. Вовчок, 31;

вул. Гагаріна, 87;

вул. Гірнична, 36;

вул. Гризодубової, 78;

вул. Дударенка, 64;

вул. Дударенка, 149;

пров. Економічний, 23;

вул. Заньковецької, 22;

вул. Квартал 40, 5;

вул. Квартал 40, 10;

вул. Колодязна, 25;

вул. Колодязна, 81;

вул. Коржова, 15;

вул. Кравченка, 4;

вул. Молокова, 19;

вул. Невського, 35;

пров. Переяславський, 9;

пров. Переяславський, 22;

вул. Пугачова, 74;

пров. Сосюри, 13;

вул. Суворова, 9;

вул. Суворова, 9А;

вул. Суворова, 22;

вул. Тополина, 42;

вул. Тульська, 14;

вул. Тульська, 18;

пров. Український, 3;

вул. Ушакова, 12;

вул. Філатова, 24;

вул. Франка, 34;

вул. Чайкіної Лізи, 21;

вул. Чубинського, 28;

вул. 8-го Березня, 25;

вул. 8-го Березня, 69.

Зазначимо, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації можна надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

технічний паспорт;

право власності;

витяг з Держреєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, у Мирноградській громаді приймають заяви на щомісячні виплати для переселенців, яким виповнилося 100 та більш років. Сума такої підтримки — 2 тисячі гривень.