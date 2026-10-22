 У Мирноградській громаді визнали знищеними будинки ще за 43 адресами: перелік
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У Мирноградській громаді визнали знищеними будинки ще за 43 адресами: перелік

Богдан Комаровський
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У Мирноградській громаді оновили перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 43 адреси з Мирнограда та Рівного. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Публікуємо повний список. 

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документа на сайті Мирноградської МВА.

До оновленого переліку знищеного житла потрапило 43 адреси, одна з яких — вул. Громової — в селі Рівне. Решта нерухомості розташована безпосередньо у Мирнограді, зокрема:

  • вул. Абрамця, 48;
  • пров. Архангельський, 15;
  • вул. Белінського, 28;
  • вул. Белінського, 30;
  • вул. Белінського, 100;
  • вул. Березова, 4;
  • вул. Благовіщенська, 11;
  • вул. Вовчок, 9;
  • вул. Вовчок, 31;
  • вул. Гагаріна, 87;
  • вул. Гірнична, 36;
  • вул. Гризодубової, 78;
  • вул. Дударенка, 64;
  • вул. Дударенка, 149;
  • пров. Економічний, 23;
  • вул. Заньковецької, 22;
  • вул. Квартал 40, 5;
  • вул. Квартал 40, 10;
  • вул. Колодязна, 25;
  • вул. Колодязна, 81;
  • вул. Коржова, 15;
  • вул. Кравченка, 4;
  • вул. Молокова, 19;
  • вул. Невського, 35;
  • пров. Переяславський, 9;
  • пров. Переяславський, 22;
  • вул. Пугачова, 74;
  • пров. Сосюри, 13;
  • вул. Суворова, 9;
  • вул. Суворова, 9А;
  • вул. Суворова, 22;
  • вул. Тополина, 42;
  • вул. Тульська, 14;
  • вул. Тульська, 18;
  • пров. Український, 3;
  • вул. Ушакова, 12;
  • вул. Філатова, 24;
  • вул. Франка, 34;
  • вул. Чайкіної Лізи, 21;
  • вул. Чубинського, 28;
  • вул. 8-го Березня, 25;
  • вул. 8-го Березня, 69.

Зазначимо, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації можна надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

  • технічний паспорт;
  • право власності;
  • витяг з Держреєстру речових прав;
  • витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, у Мирноградській громаді приймають заяви на щомісячні виплати для переселенців, яким виповнилося 100 та більш років. Сума такої підтримки — 2 тисячі гривень.

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