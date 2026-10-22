У Мирноградській громаді визнали знищеними будинки ще за 43 адресами: перелік

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У Мирноградській громаді оновили перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 43 адреси з Мирнограда та Рівного. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Публікуємо повний список.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документа на сайті Мирноградської МВА.
До оновленого переліку знищеного житла потрапило 43 адреси, одна з яких — вул. Громової — в селі Рівне. Решта нерухомості розташована безпосередньо у Мирнограді, зокрема:
Зазначимо, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації можна надсилати на електронну пошту:
Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:
Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.
Нагадаємо, у Мирноградській громаді приймають заяви на щомісячні виплати для переселенців, яким виповнилося 100 та більш років. Сума такої підтримки — 2 тисячі гривень.