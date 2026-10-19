Влада Мирнограда пропонує щомісячну грошову допомогу 100-річним+ переселенцям: як отримати

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Мирноградській громаді приймають заяви на щомісячні виплати для переселенців, яким виповнилося 100 та більш років. Сума такої підтримки — 2 тисячі гривень. Розповідаємо, які документи потрібні та куди їх подавати.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження Мирноградської МВА.

За документом, право на отримання стипендії мають переселенці з Мирноградської громади, які виповнилося 100 і більше років. Їм виплачуватимуть по 2 тисячі гривень кожного місяця.

Серед основних документів, які потрібно надати:

копія паспорта;

копія довідки про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

витяг про місце проживання з реєстру територіальної громади;

копія довідки ВПО (за наявності);

банківські реквізити за стандартом IBAN.

Папери разом із заявою, приклад якої можна знайти за цим посиланням, потрібно подати місцевому управлінню соцзахисту. Зробити це можна особисто на пунктах прийому в:

м. Дніпро – вул. Воскресенська, 41, каб. 106 (понеділок–п’ятниця, 09:00-15:00);

м. Одеса – вул. Косовська, 2Д, 1-й поверх, переговорна кімната № 5 (щовівторка та щочетверга, 09:00-15:00);

м. Київ – вул. Преображенська, 25, хол приміщення (щочетверга, 09:00–15:00);

м. Умань – вул. Садова, 9/5, каб. 9 (щовівторка та щочетверга, 09:00-15:00).

Також документи приймають поштою: 49001, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, каб. 106. Їх потрібно надсилати з відмітками “Згідно з оригіналом”, особистим підписом, іменем, прізвищем та датою засвідчення копії.

Додаткові консультації та допомогу надають за цими номерами: +38 (066) 578-10-07 або +38 (050) 648-15-19.

Нагадаємо, влада Мирноградської громади встановила знищення нерухомості за новими адресами у самому Мирнограді, а також селі Красний Лиман. До відповідного списку за результатами дистанційного обстеження додали 38 адрес, тому компенсації “єВідновлення” зможе отримати нова група заявників.