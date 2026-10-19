Влада Мирнограда пропонує щомісячну грошову допомогу 100-річним+ переселенцям: як отримати

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
У Мирноградській громаді приймають заяви на щомісячні виплати для переселенців, яким виповнилося 100 та більш років. Сума такої підтримки — 2 тисячі гривень. Розповідаємо, які документи потрібні та куди їх подавати.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження Мирноградської МВА.
За документом, право на отримання стипендії мають переселенці з Мирноградської громади, які виповнилося 100 і більше років. Їм виплачуватимуть по 2 тисячі гривень кожного місяця.
Серед основних документів, які потрібно надати:
Папери разом із заявою, приклад якої можна знайти за цим посиланням, потрібно подати місцевому управлінню соцзахисту. Зробити це можна особисто на пунктах прийому в:
Також документи приймають поштою: 49001, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, каб. 106. Їх потрібно надсилати з відмітками “Згідно з оригіналом”, особистим підписом, іменем, прізвищем та датою засвідчення копії.
Додаткові консультації та допомогу надають за цими номерами: +38 (066) 578-10-07 або +38 (050) 648-15-19.
Нагадаємо, влада Мирноградської громади встановила знищення нерухомості за новими адресами у самому Мирнограді, а також селі Красний Лиман. До відповідного списку за результатами дистанційного обстеження додали 38 адрес, тому компенсації “єВідновлення” зможе отримати нова група заявників.