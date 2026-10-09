У Мирноградській громаді оновили список знищених будинків: туди додали 38 адрес (які саме)

Пошкоджені російськими обстрілами будинки по вулиці Січових Стрільців у Миколаївці. Фото надане Вільному Радіо Володимиром Проскуніним

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Місцева влада Мирноградської громади встановила знищення нерухомості за новими адресами у самому Мирнограді, а також селі Красний Лиман. До відповідного списку за результатами дистанційного обстеження додали 38 адрес, тому компенсації “єВідновлення” зможе отримати нова група заявників. Розповідаємо, про які саме адреси йдеться.

Оновлений документ із переліком адрес опублікували на офіційному сайті Мирноградської міської військової адміністрації.

До оновленого переліку від 8 жовтня потрапили 37 адрес у Мирнограді та одна в селі Красний Лиман. 13 будинків визнали зруйнованими повністю.

Загалом у документі з’явилася нерухомість за адресами:

с. Красний Лиман, вул. Кантемирова, 2б;

м. Мирноград, вул. Абрамця, 42;

м. Мирноград, вул. Абрамця, 44;

м. Мирноград, вул. Автомобілістів, 25;

м. Мирноград, вул. Вишнева, 14;

м. Мирноград, вул. Волкова, 15;

м. Мирноград, вул. Дарко, 25;

м. Мирноград, мкр. Західний, 8 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, мкр. Західний, 12 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, мкр. Західний, 30 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, мкр. Західний, 48 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, мкр. Західний, 64 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, мкр. Західний, 79 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, вул. Івасюка, 3;

м. Мирноград, вул. Івасюка, 4;

м. Мирноград, вул. Івасюка, 13;

м. Мирноград, вул. Комарова, 37;

м. Мирноград, вул. Коржова, 24;

м. Мирноград, вул. Кренкеля, 12;

м. Мирноград, вул. Курська, 14;

м. Мирноград, вул. Лєваневського, 65;

м. Мирноград, вул. Легендарна, 15;

м. Мирноград, пров. Львівський, 1 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, пров. Львівський, 21 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, мкр. Молодіжний, 38 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, мкр. Молодіжний, 39 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, мкр. Молодіжний, 46 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, вул. Мухамадєєва, 8 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, пров. Південний, 10;

м. Мирноград, вул. Побєди, 39;

м. Мирноград, вул. Пушкіна, 73;

м. Мирноград, пров. Стандартний, 23;

м. Мирноград, пров. Тітова, 14;

м. Мирноград, пров. Тітова, 16;

м. Мирноград, вул. Центральна, 55;

м. Мирноград, вул. Черніцина, 4 (зруйнований повністю);

м. Мирноград, пров. Шкільний, 30;

м. Мирноград, вул. Шосейна, 66.

Зазначимо, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації можна надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

технічний паспорт;

право власності;

витяг з Держреєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, на початку жовтня 2026 року в хабі підтримки переселенців “З Мирноградом у серці”, який розташований у Дніпрі, з’явилася послуга оздоровчого масажу. Нею можуть скористатися люди з вразливих категорій та літні мешканці громади. Журналісти Вільного Радіо розповіли, куди можна звернутися за послугою.