У Мирноградській громаді оновили список знищених будинків: туди додали 38 адрес (які саме)

Місцева влада Мирноградської громади встановила знищення нерухомості за новими адресами у самому Мирнограді, а також селі Красний Лиман. До відповідного списку за результатами дистанційного обстеження додали 38 адрес, тому компенсації “єВідновлення” зможе отримати нова група заявників. Розповідаємо, про які саме адреси йдеться.
Оновлений документ із переліком адрес опублікували на офіційному сайті Мирноградської міської військової адміністрації.
До оновленого переліку від 8 жовтня потрапили 37 адрес у Мирнограді та одна в селі Красний Лиман. 13 будинків визнали зруйнованими повністю.
Загалом у документі з’явилася нерухомість за адресами:
с. Красний Лиман, вул. Кантемирова, 2б;
м. Мирноград, вул. Абрамця, 42;
м. Мирноград, вул. Абрамця, 44;
м. Мирноград, вул. Автомобілістів, 25;
м. Мирноград, вул. Вишнева, 14;
м. Мирноград, вул. Волкова, 15;
м. Мирноград, вул. Дарко, 25;
м. Мирноград, мкр. Західний, 8 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, мкр. Західний, 12 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, мкр. Західний, 30 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, мкр. Західний, 48 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, мкр. Західний, 64 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, мкр. Західний, 79 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, вул. Івасюка, 3;
м. Мирноград, вул. Івасюка, 4;
м. Мирноград, вул. Івасюка, 13;
м. Мирноград, вул. Комарова, 37;
м. Мирноград, вул. Коржова, 24;
м. Мирноград, вул. Кренкеля, 12;
м. Мирноград, вул. Курська, 14;
м. Мирноград, вул. Лєваневського, 65;
м. Мирноград, вул. Легендарна, 15;
м. Мирноград, пров. Львівський, 1 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, пров. Львівський, 21 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, мкр. Молодіжний, 38 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, мкр. Молодіжний, 39 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, мкр. Молодіжний, 46 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, вул. Мухамадєєва, 8 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, пров. Південний, 10;
м. Мирноград, вул. Побєди, 39;
м. Мирноград, вул. Пушкіна, 73;
м. Мирноград, пров. Стандартний, 23;
м. Мирноград, пров. Тітова, 14;
м. Мирноград, пров. Тітова, 16;
м. Мирноград, вул. Центральна, 55;
м. Мирноград, вул. Черніцина, 4 (зруйнований повністю);
м. Мирноград, пров. Шкільний, 30;
м. Мирноград, вул. Шосейна, 66.
Зазначимо, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації можна надсилати на електронну пошту: