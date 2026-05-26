Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Благодійний фонд “Право на захист” спільно з УВКБ ООН відкрили попередню реєстрацію на фінансову допомогу для оренди житла. Таку підтримку можуть отримати, зокрема, переселенці, які відповідають низці критеріїв. Розповідаємо, хто саме може отримати кошти для оплати оренди та куди потрібно звертатися за виплатою.

Інформацію про відновлення прийому заяв оприлюднили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, кошти можуть отримати:

ВПО (які стали переселенцями після 24 лютого 2022 року);

евакуйовані люди (ті, хто перемістився через загрозу безпеці протягом останніх шести місяців);

люди, які повернулися з-за кордону менш як один рік тому (які виїхали після початку повномасштабного вторгнення і якщо їхнє власне житло пошкоджене/зруйноване/непридатне для проживання).

Наступна умова — проживання у місцях тимчасового перебування, гуртожитках або приватному житлі з ризиком виселення чи неналежними умовами. Крім того, заявники не повинні були раніше отримувати грошову допомогу на оренду від організації, а також мають надати план покращення власного фінансового становища — через працевлаштування, перенавчання або відкриття власної справи.

Програма охоплює п’ять регіонів: Київ і Київська область, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області.

Людям, які відповідають цим умовам, нададуть грошову допомогу на оренду житла протягом шести місяців, а також юридичні й кар’єрні консультації.

Подати заяву можна за посиланням, проходження реєстрації не гарантує отримання допомоги.

Додаткові подробиці стосовно програми доступні на сайті БФ “Право на захист”. Відповіді на запитання також надають:

на гарячій лінії: 0-800-750-104

за електронною адресою: [email protected]

Нагадаємо, уряд спростив отримання пільг для дітей ветеранів ЗСУ та постраждалих учасників Революції гідності на навчання в коледжах та вишах. Відтепер витяг із Реєстру ветеранів дозволили використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій в окремих випадках.