ВПО у п’яти районах Дніпропетровщини можуть отримати зимові набори: як це зробити

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Громадська організація “Аваліст” проводить реєстрацію родин ВПО на отримання непродовольчих наборів до зими. Допомогу можуть отримати сім’ї щонайменше з трьох людей, які стали переселенцями у 2025-2026 роках і переїхали до одного з п’яти районів Дніпропетровської області.

Про це повідомили у пресслужбі Мирненської селищної військової адміністрації.

Всі члени домогосподарства-отримувача повинні мати довідки ВПО, оформлені за однією адресою. Мешкати потрібно в одному з наступних районів Дніпропетровщини: Синельниківському, Павлоградському, Кам’янському, Дніпровському або Криворізькому.

Першочергово благодійники видають набори домогосподарствам, які змінили місце проживання у 2026 році. До цих наборів входять матраци, спальні мішки, термоси, термоковдри, рятувальні фольговані ковдри, павербанк, портативний пальник і ручний акумуляторний ліхтар.

Подати заявку на участь можна через онлайн-форму за посиланням. Додаткову інформацію надають на гарячій лінії за номером: 0800338502.

Нагадаємо, Бахмутська міська військова адміністрація спрямувала ще 400 тисяч гривень на іпотечні компенсації для вихідців з громади з-поміж ветеранів. Таку підтримку на початку листопада отримали двоє людей.