Влада Бахмута спрямувала ще 400 тис. грн на іпотечні компенсації ветеранам

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Бахмутська міська військова адміністрація спрямувала ще 400 тисяч гривень на іпотечні компенсації для вихідців з громади з-поміж ветеранів. Таку підтримку на початку листопада отримали двоє людей.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, на початку місяця влада Бахмута спрямувала на іпотечні компенсації ще 400 тисяч гривень з місцевого бюджету. Таку підтримку надали двом ветеранам — по 200 тисяч гривень кожному.

Зазначимо, що це максимальна сума відшкодування в межах ініціативи.

Її виплачують один раз за одним договором іпотечного кредитування. Водночас сума не може перевищувати фактично сплачений перший внесок. Якщо початковий внесок становить менше ніж 200 тис. грн, заявнику компенсують саме цю суму.

Кошти можна отримати для компенсації частини першого внеску за державною програмою “єОселя” або за іншими іпотечними кредитами на придбання житла в Україні. Виняток — житло на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Росією територіях, визначених відповідним переліком.

Щоб претендувати на допомогу, заявник також має укласти іпотечний договір після 24 лютого 2022 року та сплатити перший внесок.

Крім того, заявник і члени його сім’ї не повинні мати у власності житлової нерухомості, за винятком житла на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. Також протягом 36 місяців до подання заяви вони не повинні були відчужувати житло на підконтрольній Україні території.

Як податися на іпотечну компенсацію

Для отримання допомоги потрібно подати заяву та пакет документів до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради.

Зокрема, заявник має надати:

паспорт;

РНОКПП;

довідку ВПО;

документ, що підтверджує статус ветерана або члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці;

іпотечний договір;

підтвердження сплати першого внеску;

договір купівлі-продажу житла;

банківські реквізити для виплати;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Від заявника вимагають витяг із реєстру Бахмутської міської територіальної громади, який підтверджує зареєстроване місце проживання на території громади до 24 лютого 2022 року. Даних про реєстрацію на дату звернення в цьому пункті вже немає.

Заяву з документами треба надіслати до Управління соціального захисту населення поштою власним коштом.

Після цього документи розглядає спеціальна комісія, яка ухвалює рішення про надання або відмову в допомозі. Право на таку компенсацію можна використати лише один раз і за одним іпотечним договором.

Для консультацій звертайтеся за телефонами:

+38 (095) 49-87-615;

+38 (099) 71-33-980.

Нагадаємо, життя під обстрілами, евакуація та облаштування на новому місці — такими спогадами про події 2022-2023 років пропонують поділитися переселенцям Бахмутської громади. Історії збережуть для музею, а за бажанням можна надати фото та відео.