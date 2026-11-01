Переселенці Волноваського району можуть отримати безоплатні юридичні консультації у Полтаві: як та коли

Консультації юриста. Ілюстративне фото: Pixabay

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Благодійний фонд “Право на захист” надасть 6 листопада безоплатні юридичні консультації для переселенців Волноваського району, які наразі проживають у Полтаві. З чим зазвичай допомагають фахівці та як звернутися за послугами — читайте далі.

Про це повідомили у Центрі підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч”.

Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 6 листопада, о 11:00. Зазвичай фахівці надають допомогу з такими питаннями:

компенсація за зруйноване житло;

житлові сертифікати;

відновлення документів;

питання ВПО;

соціальних і пенсійних виплат;

спадкові справи.

Зустріч проведуть на базі Центру підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч” за адресою: м. Полтава, вул. Грушевського, 10. Аби потрапити, потрібно пройти попередню реєстрацію за цим номером: +38 (099) 451-28-58.

Нагадаємо, благодійники з “Десятого квітня” облаштували на Полтавщині житло для переселенки з Донеччини Ірини Марасіної. У жінки набута інвалідність через розсіяний склероз, тож у будинку адаптували безбарʼєрний простір. Нині вона самостійно пересувається та без допомоги може користуватися санвузлом.