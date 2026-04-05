Переселенці з Бахмута в Одеській області можуть отримати паски до Великодня: графік видачі

Виходців з Бахмутської громади, які зараз проживають в Одеській області, запрошують на видачу великодніх кексів. Отримати випічку можна 6 квітня у Чорноморську і Південному.

Про можливість повідомили в одеському “Центрі підтримки бахмутян”.

Пропонують до Великодня кекс “Святковий”. Отримати випічку можна у понеділок 6 квітня з наданням довідки ВПО на кожного члена родини. Така допомога розрахована на родини, в яких є люди старші 60 років, або діти.

Видаватимуть кекси:

Чорноморськ, вул. Паркова, 28, біля відділення Нової пошти №3

з 11.00 до 11.40

Південне, біля будівлі Південнівської міської ради

з 13.30 до 14.00

Телефон для довідок (093) 971-81-67.

Нагадаємо, для жителів Торецької громади у Дніпрі 7 квітня проведуть зустріч з начальником управління соцзахисту.