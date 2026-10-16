Переселенці з Бахмутської громади можуть отримати компенсацію за купівлю обігрівачів: умови | Вільне Радіо

Обігрівач, ілюстративне фото: Мобілочка

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До 2 тис. грн можуть отримати переселенці з Бахмутської громади, які цьогоріч придбали обігрівач. Для цього необхідно подати заявку до Управління соцзахисту населення. Компенсація одноразова і передбачена при купівлі масляних, електричних, інфрачервоних приладів, керамічних панелей та тепловентиляторів.

Про можливість повідомили в одеському Центрі підтримки бахмутян.

Компенсацію вартості самостійно придбаних приладів для обігріву в осінньо-зимовий період 2026–2027 можна отримати один раз. Вона становить не більше 2 тисячі гривень.

Компенсують витрати на:

масляні радіатори;

електричні конвектори;

інфрачервоні обігрівачі;

керамічні панелі;

тепловентилятори.

Отримати допомогу можуть ті, хто

мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Бахмутської громади та вимушено перемістилися у більш безпечні регіони України;

мають довідку ВПО;

самостійно придбали електроприлади після 01.01.2024 року;

ще не отримували таку компенсацію.

До Управління соціального захисту необхідно подати документи, що підтверджують зазначені вимоги, та оригінал фіскального чека чи видаткової накладної за 2026 рік.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами гарячої лінії Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради:

(095) 498-76-15;

(099) 713-39-80.

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