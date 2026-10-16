Розпочався прийом заявок на конкурс “Жінка Донеччини — 2026”: як податися | Вільне Радіо

Відкрито прийом заявок на конкурс "Жінка Донеччини", фото: Донецька ОДА

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Обиратимуть найкращих майстринь, військових, медикинь, лідерок громад. Участь можуть взяти повнолітні жінки з Донеччини. Подати заявки на конкурс можна до 3 листопада.

Про конкурс повідомили в Донецькій ОДА.

Участь можуть взяти жінки з Донеччини віком від 18 років, які:

роблять вагомий особистий внесок своєю працею та професійними вміннями в розбудову Донецької області;

мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на Донеччині та працюють як на території області, так і в інших регіонах України.

Кожна учасниця може подати свою кандидатуру лише на одну з номінацій:

Лідерство у дії;

Майстриня своєї справи;

Серце в броні;

Турботливе серце;

Творчиня змін та можливостей;

Сила добра та єдності;

Серце, що дарує родину;

Голос Донеччини.

Проводить конкурс Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації у співпраці з Благодійним фондом “Слов’янське сердце”.

Кандидатки мають подати свої історії та документи до 3 листопада 2026 року включно на електронну пошту [email protected] та в копії на [email protected].

Додатково інформацію можна отримати за телефоном (050) 133-87-39 (Ніка Новік).

Нагадаємо, Вільне Радіо розповідало про збірку “Єдині на відстані”, куди увійшли історії жінок із Донеччини, які після початку повномасштабної війни пережили полон, евакуацію, втрату дому чи роботу під обстрілами. Серед героїнь — колишня цивільна полонена та нині громадська діячка, рятувальниця ДСНС, патрульна поліцейська, очільниці громадських організацій та активістки, які продовжують працювати для регіону навіть після вимушеного переїзду.