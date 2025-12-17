Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Pixabay

Безоплатні юридичні консультації можуть отримати ВПО та мешканців Добропільської громади. Цього разу їх організують у Дніпрі. Які види консультацій можна отримати та куди звертатися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Добропільській МВА.

Юристи благодійного фонду “Право на захист” надаватимуть безоплатні юридичні консультації у Дніпрі на базі осередку підтримку ВПО. Отримати підтримку можуть як переселенці, так і мешканці Добропільської громади.

Під час консультацій можна отримати індивідуальну або групову правову допомогу, усні та письмові роз’яснення, юридичний супровід. Також для вразливих категорій пропонують представництво інтересів в органах влади та судах.

Серед основних питань, за якими надають підтримку, є:

компенсація за пошкоджене або зруйноване житло;

подання повідомлень і заяв на компенсацію, реєстрація прав у ДРРП;

отримання та використання житлових сертифікатів;

відновлення правовстановлюючих документів на нерухомість;

оскарження рішень держреєстраторів;

відновлення втрачених документів (паспорт, трудова, дипломи, свідоцтва тощо);

взяття на облік ВПО та оскарження відмов УСЗН;

пенсійні питання та одноразові виплати;

захист спадкових прав.

Отримати допомогу можна буде 23 грудня — з 10 до 12 години — за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, каб. 117-1. Попередній запис та довідки надають за цим номером: +38 (066) 867-16-17.

Нагадаємо, щовівторка начальник Добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко проводитиме особистий прийом у Дніпрі та відповідатиме на питання за телефоном гарячої лінії.