Переселенці з Добропілля можуть отримати безоплатну допомогу юристів у Дніпрі: куди звертатися

Богдан Комаровський
Безоплатні юридичні консультації можуть отримати ВПО та мешканців Добропільської громади. Цього разу їх організують у Дніпрі. Які види консультацій можна отримати та куди звертатися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Добропільській МВА.

Юристи благодійного фонду “Право на захист” надаватимуть безоплатні юридичні консультації у Дніпрі на базі осередку підтримку ВПО. Отримати підтримку можуть як переселенці, так і мешканці Добропільської громади. 

Під час консультацій можна отримати індивідуальну або групову правову допомогу, усні та письмові роз’яснення, юридичний супровід. Також для вразливих категорій пропонують представництво інтересів в органах влади та судах.

Серед основних питань, за якими надають підтримку, є:

  • компенсація за пошкоджене або зруйноване житло;
  • подання повідомлень і заяв на компенсацію, реєстрація прав у ДРРП; 
  • отримання та використання житлових сертифікатів;
  • відновлення правовстановлюючих документів на нерухомість; 
  • оскарження рішень держреєстраторів; 
  • відновлення втрачених документів (паспорт, трудова, дипломи, свідоцтва тощо); 
  • взяття на облік ВПО та оскарження відмов УСЗН; 
  • пенсійні питання та одноразові виплати;
  •  захист спадкових прав.

Отримати допомогу можна буде 23 грудня — з 10 до 12 години — за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, каб. 117-1. Попередній запис та довідки надають за цим номером: +38 (066) 867-16-17.

Нагадаємо, щовівторка начальник Добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко проводитиме особистий прийом у Дніпрі та відповідатиме на питання за телефоном гарячої лінії. 

