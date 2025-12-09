Як переселенцям з Добропільської громади звернутися до керівництва військової адміністрації: графік прийомів у 2026 році

Підтримайте Вільне Радіо
Щовівторка начальник Добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко проводитиме особистий прийом у Дніпрі та відповідатиме на питання за телефоном гарячої лінії (066) 583-64-48. Також у посадовця передбачений виїзний прийом у Павлограді. Публікуємо графік, коли у 2026 році переселенці з громади можуть звернутися до посадовців.
Про графік особистих прийомів журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Добропільської МВА Андрія Бондаренка.
Наступного року графік прийомів Бондаренка матиме такий вигляд:
Заступник начальника Добропільської МВА Ігор Кудря матиме такий графік:
Графік секретаря Добропільської міської ради Віталія Шевченка:
Графік заступника Добропільського міського голови Дмитра Баранця:
Графік заступника Добропільського міського голови Віталія Головатенка:
Графік керуючої справами з питань організаційної діяльності виконкому Юлії Літвінової:
Графік в.о. начальника відділу правового забезпечення Добропільської міськради Ігоря Немченка:
Графік старости Святогорівського округу Тетяни Авраменко:
Графік старости Світлівського округу Тетяни Цвєлік:
Графік старости Ганнівського округу Миколи Згоби:
Графік начальника відділу розвитку територій виконкому Олександра Штунька (до нього можна звертатися із запитаннями щодо міста Білицьке):
