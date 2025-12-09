Як переселенцям з Добропільської громади звернутися до керівництва військової адміністрації: графік прийомів у 2026 році

Начальник Добропільскої МВА Андрій Бондаренко, фото: Донецька ОДА

Щовівторка начальник Добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко проводитиме особистий прийом у Дніпрі та відповідатиме на питання за телефоном гарячої лінії (066) 583-64-48. Також у посадовця передбачений виїзний прийом у Павлограді. Публікуємо графік, коли у 2026 році переселенці з громади можуть звернутися до посадовців.

Про графік особистих прийомів журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Добропільської МВА Андрія Бондаренка.

Наступного року графік прийомів Бондаренка матиме такий вигляд:

особистий прийом у Дніпрі — щовівторка 10:00-12:00;

гаряча лінія — щовівторка за номером (066) 583-64-48;

виїзний прийом у Павлограді — перший вівторок місяця 13:00-14:00.

Заступник начальника Добропільської МВА Ігор Кудря матиме такий графік:

особистий прийом у Дніпрі — щочетверга 10:00-12:00;

гаряча лінія — щочетверга за номером (066) 583-64-48;

виїзний прийом у Павлограді — перший четвер місяця 13:00-14:00.

Графік секретаря Добропільської міської ради Віталія Шевченка:

особистий прийом у Києві — щопонеділка 10:00-12:00;

гаряча лінія — щопонеділка за номером (066) 583-64-48;

виїзний прийом у хабі в Київській області — перший понеділок місяця 13:00-14:00.

Графік заступника Добропільського міського голови Дмитра Баранця:

особистий прийом у Дніпрі — щосереди 10:00-12:00;

гаряча лінія — щосереди за номером (066) 583-64-48;

виїзний прийом у хабі у Шептицькому — перша середа місяця 13:00-14:00.

Графік заступника Добропільського міського голови Віталія Головатенка:

особистий прийом у Дніпрі — щочетверга 10:00-12:00;

гаряча лінія — щочетверга за номером (066) 583-64-48;

виїзний прийом у хабі у Кам’янському — перша середа місяця 13:00-14:00.

Графік керуючої справами з питань організаційної діяльності виконкому Юлії Літвінової:

особистий прийом у Кам’янському — щоп’ятниці 10:00-12:00;

гаряча лінія — щосереди за номером (066) 583-64-48;

виїзний прийом у Кам’янському — перша п’ятниця місяця 13:00-14:00.

Графік в.о. начальника відділу правового забезпечення Добропільської міськради Ігоря Немченка:

особистий прийом у Дніпрі — третя середа місяця 10:00-12:00.

Графік старости Святогорівського округу Тетяни Авраменко:

особистий прийом у Дніпрі — щоп’ятниці 9:00-12:00.

Графік старости Світлівського округу Тетяни Цвєлік:

особистий прийом у Кам’янському — щопонеділка 9:00-12:00.

Графік старости Ганнівського округу Миколи Згоби:

особистий прийом у Дніпрі — щоп’ятниці 9:00-12:00.

Графік начальника відділу розвитку територій виконкому Олександра Штунька (до нього можна звертатися із запитаннями щодо міста Білицьке):

особистий прийом у Дніпрі — щопонеділка 9:00-12:00.

Нагадаємо, у Добропіллі та Білицькому узгодили компенсацію 39 власникам нерухомості за зруйноване житло. Вільне Радіо розповідало, хто отримає сертифікати.