Жителів громади, які нині живуть у Києві та області, запрошують скористатися безоплатною юридичною допомогою. Отримати консультації вони зможуть наступного вівторка, 17 лютого 2026 року.

Про це повідомили в Добропільській МВА.

Безоплатну правову допомогу переселенцям із громади надаватимуть фахівці БФ “Право на захист”. Протягом трьох годин — з 11:00 до 14:00 — вони відповідатимуть на питання стосовно:

компенсацій за зруйноване житло;

житлових сертифікатів;

відновлення документів;

питань ВПО;

соціальних і пенсійних виплат;

спадкових справ.

Отримати консультації можна буде 17 лютого за адресою: м. Київ, вул. Володимира Турця, 4 (приміщення Центру життєстійкості “Мангуш”).

