Підтримати
RU
Підтримати

Переселенці з Добропільської громади можуть отримати безкоштовні юридичні консультації в Києві: як скористатися

Марія Санатарчук
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Жителів громади, які нині живуть у Києві та області, запрошують скористатися безоплатною юридичною допомогою. Отримати консультації вони зможуть наступного вівторка, 17 лютого 2026 року.

 

Про це повідомили в Добропільській МВА.

Безоплатну правову допомогу переселенцям із громади надаватимуть фахівці БФ “Право на захист”. Протягом трьох годин — з 11:00 до 14:00 — вони відповідатимуть на питання стосовно:

  • компенсацій за зруйноване житло;
  • житлових сертифікатів;
  • відновлення документів;
  • питань ВПО;
  • соціальних і пенсійних виплат;
  • спадкових справ.

Отримати консультації можна буде 17 лютого за адресою: м. Київ, вул. Володимира Турця, 4 (приміщення Центру життєстійкості “Мангуш”).

Раніше ми розповідали, які особливості нарахування допомоги на проживання ВПО існують для пенсіонерів, студентів, ФОПів і не тільки.

Завантажити ще...