Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Жителів громади, які нині живуть у Києві та області, запрошують скористатися безоплатною юридичною допомогою. Отримати консультації вони зможуть наступного вівторка, 17 лютого 2026 року.
Про це повідомили в Добропільській МВА.
Безоплатну правову допомогу переселенцям із громади надаватимуть фахівці БФ “Право на захист”. Протягом трьох годин — з 11:00 до 14:00 — вони відповідатимуть на питання стосовно:
Отримати консультації можна буде 17 лютого за адресою: м. Київ, вул. Володимира Турця, 4 (приміщення Центру життєстійкості “Мангуш”).
Раніше ми розповідали, які особливості нарахування допомоги на проживання ВПО існують для пенсіонерів, студентів, ФОПів і не тільки.