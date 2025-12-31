Переселенці з Курахового можуть у січні отримати адміністративні послуги на Дніпропетровщині: як потрапити на прийом

Курахове. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Переселенців з Курахового запрошують отримати адміністративні послуги. 6-8 січня 2026 року спеціалісти ВА проведуть прийом у Слобожанському на Дніпропетровщині. Звернутися можна з питань, що стосуються реєстру територіальної громади та реєстрації місця проживання.

Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.

Прийом громадян з питань ведення реєстру територіальної громади та реєстрації місця проживання для переселенців з Курахівської громади проведуть 6-8 січня 2026 року У селищі Слобожанське на Дніпропетровщині. Адреса: вул. Виробнича, буд. 23 (кінцева зупинка маршруту № 153)

Години прийому:

06 січня: 9:00-16:00 (перерва з 12:00-12:30)

07 січня: 9:00-16:00 (перерва з 12:00-12:30)

08 січня: 9:00-15:00 (перерва з 12:00-12:30)

Попередню консультацію можна отримати за телефоном (066) 563-88-23.

