Переселенці з Курахового можуть у січні отримати адміністративні послуги на Дніпропетровщині: як потрапити на прийом

Переселенців з Курахового запрошують отримати адміністративні послуги. 6-8 січня 2026 року спеціалісти ВА проведуть прийом у Слобожанському на Дніпропетровщині. Звернутися можна з питань, що стосуються реєстру територіальної громади та реєстрації місця проживання.
Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.
Прийом громадян з питань ведення реєстру територіальної громади та реєстрації місця проживання для переселенців з Курахівської громади проведуть 6-8 січня 2026 року У селищі Слобожанське на Дніпропетровщині. Адреса: вул. Виробнича, буд. 23 (кінцева зупинка маршруту № 153)
Години прийому:
Попередню консультацію можна отримати за телефоном (066) 563-88-23.
