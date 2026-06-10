Прийом у лікаря. Ілюстративне фото: Pixabay

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Вихідцям з Покровської громади, які нині мешкають у Дніпрі, пропонують відвідати безоплатні консультації лікаря-ендокринолога та терапевта — їх проведуть вже 11 червня. Охочі зможуть отримати рекомендації щодо профілактики захворювань, загального супроводу здоровʼя та інші медичні поради. Як долучитися — читайте далі.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Там розповіли, 11 червня переселенці громади зможуть отримати безоплатні висококваліфіковані консультації лікаря-ендокринолога та терапевта. Їх організують за підтримки благодійної організації Soleterre Frontline.

На охочих чекатимуть з 10:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 56 — це приміщення Управління соціального захисту населення Покровської міської ради.

Під час консультації ви зможете отримати фахові рекомендації щодо:

профілактики та лікування ендокринних захворювань;

контролю рівня цукру в крові;

захворювань щитоподібної залози;

загального стану здоров’я та терапевтичного супроводу.

Додаткову інформацію надають за цим номером телефону: +38 (095) 399-90-55.

Нагадаємо, на Донеччині минулого тижня зафіксували понад 300 випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції — хоча офіційний епідсезон уже завершився. Кількох хворих госпіталізували, летальних випадків немає.