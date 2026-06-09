Кабінет сімейного лікаря. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На Донеччині минулого тижня зафіксували понад 300 випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції — хоча офіційний епідсезон уже завершився. Кількох хворих госпіталізували, летальних випадків немає.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

Попри завершення епідсезону, за останній тиждень — з 1 по 7 червня — у Донецькій області зареєстрували 318 нових хворих на ГРВІ, обійшлося без підтверджених тестів на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж наприкінці минулого місяця.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 30 до 64 років.

Крім того, за цей період до лікарень Донеччини госпіталізували девʼять хворих на ГРВІ дітей. Обійшлося без летальних випадків.

Медики рекомендують у міжепідемічний період частіше мити руки з милом, користуватися антисептиками, провітрювати приміщення та вести здоровий спосіб життя. А за появи симптомів ГРВІ — залишатися вдома, щоб не поширювати інфекцію.

“Як і раніше, вакцинація від COVID-19 залишається єдиним ефективним засобом для захисту від важких форм хвороби, хоча й не може повністю запобігти зараженню. Захворіти можуть і раніше вакциновані, але ризик виникнення у них ускладнень знижується. Вакцинація знижує ризик важкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті від коронавірусу”, — додали у центрі контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, у Слов’янську припиняє роботу акушерське відділення, яке залишалося єдиним пологовим у Донецькій області. Рішення ухвалили після російського авіаудару 8 червня: одна з авіабомб впала приблизно за 200 метрів від медзакладу та пошкодила його будівлю.