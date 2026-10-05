Переселенці з Покровської громади можуть отримати одяг для дорослих у Дніпрі: адреса і графік

Шафа із речами у хабі “Ми — Донеччина”. Фото: Покровська МВА

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Мешканці Покровської громади, які виїхали до Дніпра, можуть безкоштовно отримати одяг для дорослих у гуманітарному хабі “Ми — Донеччина”. Додаткових вимог до соціального статусу немає, однак із собою потрібно взяти документи.

Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Одяг можна отримати за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, 9. Видають речі з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 16:00.

Речі надійшли до хабу за підтримки БФ Святого Мартіна де Поррес, уточнили у пресслужбі Покровської МВА. Охочі можуть переглянути наявний одяг на місці й вибрати потрібний.

На отримання треба взяти з собою три документи: паспорт, ідентифікаційний код і довідку ВПО.

Нагадаємо, перелік багатоквартирних будинків Покровської громади, руйнування яких офіційно підтвердили, поповнився ще 21 адресою. Нові будинки у списку переважно з Родинського, а також із самого Покровська й села Шевченко. Подаємо у матеріалі нижче повний перелік оновлень.