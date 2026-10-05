У Покровській громаді оновили список знищених багатоповерхівок (адреси)

Покровськ. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Перелік багатоквартирних будинків Покровської громади, руйнування яких офіційно підтвердили, поповнився ще 21 адресою. Нові будинки у списку переважно з Родинського, а також із самого Покровська й села Шевченко. Подаємо у матеріалі нижче повний перелік оновлень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з опублікованої таблиці на сайті Покровської МВА.

Станом на 4 жовтня 2026 року в громаді вдалося зафіксувати 414 адрес з житлом, яке постраждало від російської агресії: перші 149 обʼєктів у переліку визнані непридатними для використання за цільовим призначенням, а руйнування ще 265 — встановили за допомогою дистанційного обстеження.

м. Покровськ, вул. Богуна Івана, буд. 109;

м. Покровськ, вул. Заславської Анастасії, буд. 46;

м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра;

м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 14;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 43;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 23;

м. Родинське, вул. Винограда Олександра, буд. 7;

м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 5;

м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 33;

м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 34;

м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 40;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 19;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 6;

м. Родинське, вул. Паркова, буд. 10;

м. Родинське, вул. Паркова, буд. 8;

м. Родинське, вул. Перемоги, буд. 1;

м. Родинське, вул. Перемоги, буд. 5;

м. Родинське, вул. Театральна, буд. 16;

м. Родинське, вул. Тиха, буд. 4;

м. Родинське, вул. Тиха, буд. 6;

с. Шевченко, вул. Весела, буд. 10.

Зазначимо, Покровська громада станом на 5 жовтня перебуває у зоні активних бойових дій: жодного її населеного пункту ще не визнали окупованим офіційно. Це дозволяє комісії проводити обстеження зруйнованого житла у дистанційному режимі, оновлюючи перелік зруйнованого майна та дозволяючи більшій кількості мешканців отримати компенсації. Якщо населений пункт визнають окупованим, дистанційне обстеження там проводити неможливо.

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін запевняв, що останнім часом робота місцевих комісій “значно покращилась, проте і рівень руйнувань постійно збільшується”. Серед позитивних кейсів посадовець вказує на приклад Покровської громади. Зазначимо, що у квітні 2026-го вона очолювала антирейтинг за кількістю заяв на компенсації за знищене житло, щодо яких призупинили розгляд — тоді йшлося про 79%.

Нагадаємо, редакція Вільного Радіо створила інтерактивну мапу знищеного житла в Донецькій області.